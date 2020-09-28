Каррагер: "Измените это правило сейчас же!"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал изменившееся с этого сезона правило насчет игры рукой после матча между с "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом".
С этого сезона касание обороняющегося игрока рукой мяча не терпит двоякого толкования. Именно поэтому в самой концовке воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" хозяева получили в свои ворота пенальти за явно случайную игру рукой Эрика Дайера.
Каррагер возмущается этим нововведением и требует от футбольных властей немедленно его отменить.
"Это абсолютный позор. Абсолютное посмешище".
"Фанаты "Ньюкасла" будут в экстазе, и я понимаю это, но любой другой в этой стране согласится со мной".
"Эрик Дайер прыгает за мячом, и он не контролирует положение своих рук. Затем другой игрок играет головой в полуметре от него, и мяч касается внешней стороны его руки, хотя он сам не имеет представления, что происходит. Это какое-то посмешище".
"Кто бы ни был за это ответственен — Премьер-Лига, FA, ФИФА, Пьерлуиджи Коллина, — остановитесь, потому что вы хороните футбол для всех. Абсолютное посмешище".
"Премьер-Лига, ФИФА, УЕФА — теперь на ваших руках еще больше бедствий. Измените это сейчас же!" — сообщил Каррагер в эфире.
28.09.2020 00:05
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