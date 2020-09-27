Гвардиола: "Лестер" не хотел играть"

Хосеп Гвардиола После поражения 2:5 от "Лестера" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил своего соперника в негативном стиле футбола.

В домашнем противостоянии с "Лестером" подопечным Гвардиолы удалось открыть счет уже на четвертой минуте. А вот воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол "горожанам" не удалось.

Гвардиола чувствует, что "лисы" просто не хотели играть в футбол и дождались момента, когда "Сити" стал нетерпеливым.

"Мы были очень хороши в первые 30 минут. Мы забили быстрый гол, после которого соперник не изменил свою манеру игры. Они оборонялись так глубоко, и это непросто".

"Сегодня проблема была в том, что мы подвергали себя дополнительному давлению, стремясь забить второй гол, тогда как соперник не хотел вести игру".

"Мы не создавали моменты, от чего стали нервничать, а когда в твои ворота ставят три пенальти, победить невозможно".

"Я не знаю, сколько моментов было у них. Я знаю, что им нравится убегать в прорыв, и мы старались предотвращать это. В случае с первым голом, например, это была не контратака, и мы успели вернуться".

"Нам остается смириться и улучшить свою игру в этой зоне", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 28.09.2020 00:09 # beatles-red
    Войска пришли брать крепость. Одни атакуют, другие обороняются и вдруг атакующая сторона: ну вы бля за стеной и обороняетесь и крошите наших. это не война. Мы не хотим так воевать.

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  2. wolfsmensch 27.09.2020 23:41 # wolfsmensch
    а если бы хотел, то мячей 15 бы отгрузил?! да, Пепка?

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  3. kojan 27.09.2020 23:33 # kojan
    выбрана тактика против конкретного соперника, выполнена установка тренера, результат на лицо...не важно как, важно что отпердолили...

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  4. lahmatyj 27.09.2020 23:21 # lahmatyj
    Ему Маур текст речи писал?

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  5. ian 27.09.2020 23:13 # ian
    Ужасно понимаю лис, как нехотя забили все эти 5 мячей.

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  6. kagawa 27.09.2020 23:12 # kagawa
    Какой еще негативный стиль? Эта игра называется футбол и у нее есть правила. Другое дело, что игра говно на самом деле, скучная и непродуманная

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  7. ganinilyha 27.09.2020 23:12 # ganinilyha
    Не хотел, но сыграл

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