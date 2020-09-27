Гвардиола: "Лестер" не хотел играть"

После поражения 2:5 от "Лестера" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил своего соперника в негативном стиле футбола.

В домашнем противостоянии с "Лестером" подопечным Гвардиолы удалось открыть счет уже на четвертой минуте. А вот воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол "горожанам" не удалось.



Гвардиола чувствует, что "лисы" просто не хотели играть в футбол и дождались момента, когда "Сити" стал нетерпеливым.



"Мы были очень хороши в первые 30 минут. Мы забили быстрый гол, после которого соперник не изменил свою манеру игры. Они оборонялись так глубоко, и это непросто".



"Сегодня проблема была в том, что мы подвергали себя дополнительному давлению, стремясь забить второй гол, тогда как соперник не хотел вести игру".



"Мы не создавали моменты, от чего стали нервничать, а когда в твои ворота ставят три пенальти, победить невозможно".



"Я не знаю, сколько моментов было у них. Я знаю, что им нравится убегать в прорыв, и мы старались предотвращать это. В случае с первым голом, например, это была не контратака, и мы успели вернуться".



"Нам остается смириться и улучшить свою игру в этой зоне", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.