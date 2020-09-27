Гвардиола: "Лестер" не хотел играть"
После поражения 2:5 от "Лестера" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил своего соперника в негативном стиле футбола.
В домашнем противостоянии с "Лестером" подопечным Гвардиолы удалось открыть счет уже на четвертой минуте. А вот воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол "горожанам" не удалось.
Гвардиола чувствует, что "лисы" просто не хотели играть в футбол и дождались момента, когда "Сити" стал нетерпеливым.
"Мы были очень хороши в первые 30 минут. Мы забили быстрый гол, после которого соперник не изменил свою манеру игры. Они оборонялись так глубоко, и это непросто".
"Сегодня проблема была в том, что мы подвергали себя дополнительному давлению, стремясь забить второй гол, тогда как соперник не хотел вести игру".
"Мы не создавали моменты, от чего стали нервничать, а когда в твои ворота ставят три пенальти, победить невозможно".
"Я не знаю, сколько моментов было у них. Я знаю, что им нравится убегать в прорыв, и мы старались предотвращать это. В случае с первым голом, например, это была не контратака, и мы успели вернуться".
"Нам остается смириться и улучшить свою игру в этой зоне", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
27.09.2020 23:00
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Последние комментарии:
Войска пришли брать крепость. Одни атакуют, другие обороняются и вдруг атакующая сторона: ну вы бля за стеной и обороняетесь и крошите наших. это не война. Мы не хотим так воевать.
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а если бы хотел, то мячей 15 бы отгрузил?! да, Пепка?
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выбрана тактика против конкретного соперника, выполнена установка тренера, результат на лицо...не важно как, важно что отпердолили...
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Ему Маур текст речи писал?
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Ужасно понимаю лис, как нехотя забили все эти 5 мячей.
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Какой еще негативный стиль? Эта игра называется футбол и у нее есть правила. Другое дело, что игра говно на самом деле, скучная и непродуманная
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Не хотел, но сыграл
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