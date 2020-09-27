Моуриньо второй раз за день поиздевался над "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил наивностью"красную карточку своего ассистента Нуну Сантуша в матче против "Ньюкасла", а заодно еще раз упрекнул свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".

В воскресном противостоянии против "Ньюкасла" (1:1) подопечные Моуриньо упустили победу в самой концовке, когда рефери назначил пенальти за попадание мяча в руку Эрика Дайера.

Как только Каллум Уилсон реализовал 11-метровый, Моуриньо сразу же сорвался в подтрибунный тоннель и не был свидетелем того, как после финального свистка возмущенные игроки "Тоттенхэма" окружили рефери, а тренер вратарей "шпор" Сантуш даже схлопотал красную карточку.

Этот инцидент Моуриньо прокомментировал отсылкой ко вчерашнему матчу "Юнайтед" против "Брайтона", когда бывший клуб Жозе получил пенальти уже после финального свистка.

"Мне известно лишь то, что я опытнее Нуну, и я покинул тоннель, когда рефери дал финальный свисток в матче".

"Я знаю, что в некоторых матчах и для некоторых клубов даже после финального свистка может происходить нечто важное".

"В нашем же случае я знал, что после финального свистка все кончено для нас, и я ушел в раздевалку. Поэтому Нуну повел себя чуть наивнее, оставшись там", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

Добавим, еще перед матчем Жозе саркастически заявил, что для "Юнайтед" размер штрафной площади важнее размера ворот.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 22:00

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  1. chr1s8rown 27.09.2020 22:31 # chr1s8rown
    У моруньо появилось дело поважнее чем тренеровать ттнх

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  2. kos9k 27.09.2020 22:19 # kos9k
    Надеюсь Маур надолго в АПЛ))

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  3. chelsiukpro 27.09.2020 22:16 # chelsiukpro
    Конечно завидно и не только ему, когда так Муму набирает очки пендалями Фернандеша! Шоу продолжается еще с того сезона когда купили Бруно зимой....

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  4. yamateh 27.09.2020 22:11 # yamateh
    троль от бога, ору

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  5. abrec 27.09.2020 22:09 # abrec
    Легенда мю

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