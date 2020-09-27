Моуриньо второй раз за день поиздевался над "Юнайтед"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил наивностью"красную карточку своего ассистента Нуну Сантуша в матче против "Ньюкасла", а заодно еще раз упрекнул свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".

В воскресном противостоянии против "Ньюкасла" (1:1) подопечные Моуриньо упустили победу в самой концовке, когда рефери назначил пенальти за попадание мяча в руку Эрика Дайера.



Как только Каллум Уилсон реализовал 11-метровый, Моуриньо сразу же сорвался в подтрибунный тоннель и не был свидетелем того, как после финального свистка возмущенные игроки "Тоттенхэма" окружили рефери, а тренер вратарей "шпор" Сантуш даже схлопотал красную карточку.



Этот инцидент Моуриньо прокомментировал отсылкой ко вчерашнему матчу "Юнайтед" против "Брайтона", когда бывший клуб Жозе получил пенальти уже после финального свистка.



"Мне известно лишь то, что я опытнее Нуну, и я покинул тоннель, когда рефери дал финальный свисток в матче".



"Я знаю, что в некоторых матчах и для некоторых клубов даже после финального свистка может происходить нечто важное".



"В нашем же случае я знал, что после финального свистка все кончено для нас, и я ушел в раздевалку. Поэтому Нуну повел себя чуть наивнее, оставшись там", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Добавим, еще перед матчем Жозе саркастически заявил, что для "Юнайтед" размер штрафной площади важнее размера ворот.