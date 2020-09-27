Андреас Перейра договаривается с "Лацио"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра договаривается о переходе в "Лацио".

После появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша и Донни Ван де Бека у главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера полностью отпала надобность в Перейре, в чем можно было убедиться по началу этого сезона.



Осознав отсутствие у себя перспектив в "Юнайтед", Андрес вступил в переговоры с "Лацио", который хочет взять его в аренду до конца сезона с последующим выкупом.



Добавим, что в прошлом сезоне 24-летний Перейра, продукт академии "дьяволов", сыграл 40 матчей во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.