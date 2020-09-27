"Лестер" разгромил "Сити"
"Лестер" отпраздновал крупную победу в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 2:5.
По сравнению с победой 1:3 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Эрик Гарсия и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.
У "лис" можно было наблюдать две перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вместо Уилфрида Ндиди и Айозе Переса вышли Джонни Эванс и Даниэль Амарти.
Хозяевам "Этихад" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. "Лестер" отбился после углового, но Рияд Махрез подхватил мяч на дальнем краю штрафной и нанес точнейший удар в притирку со штангой — 1:0.
Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой и, что важно, сдерживал контратаки соперника. На 35-й минуте Родри головой замкнул подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако офсайд отменил гол.
А на 36-й минуте впервые ответили гости. Кайл Уолкер только рукой смог остановить Джейми Варди в своей штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:1.
Остаток тайма "горожане" провели неубедительно и так же начали тайм второй, чем "Лестер", воодушевленный ответным голом, поспешил воспользоваться.
На 54-й минуте Юри Тилеманс запустил Тимоти Кастаня в прорыв по правому краю штрафной. Последовала передача к ближней штанге, где Варди пяткой направил мяч в ворота — 1:2.
Спустя четыре минуты Варди выскочил как черт из табакерки из-за Гарсии и заставил Эрика нарушить правила. Поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, и сам Джейми оформил хет-трик — 1:3.
"Сити" ответил на эту оплеуху лишь ударом головой дебютанта Лиама Делапа в перекладину, а затем пропустил еще раз. Это случилось на 77-й минуте, когда появившийся на замену Джейс Мэддисон ускользнул от Уолкера, не встретил сопротивления со стороны Гарсии и с дистанции закрутил мяч под перекладину — 1:4.
На 84-й минуте Натан Аке сократил разницу в счете, замкнув подачу углового — 2:4. Однако спустя пару минут Мэддисон заработал третий для своей команды пенальти, и Тилеманс поставил точку в матче — 2:5.
Четыре из своих пяти голов "Сити" пропустил после перерыва, что дает Хосепу Гвардиоле повод говорить о недостаточной форме своей команды. Когда "горожане" подустали, резкие рывки атакующих игроков "Лестера" стали для них большой проблемой.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
27.09.2020 20:25
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Последние комментарии:
Почему на Ласелесе пенку не поставили?
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Лол, на Лестер кэф 10 был, жестка
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Я верю, что Лэмпард станет первым английским тренером, выигравшим АПЛ!
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Глянуть молотков с волками и спать, давайте и там много голов, не подведите!
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2020 не перестает доставлять.
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Че случилось то?)
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Броджерс таки не односезонка. Исправились за вылет из КАЛа
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Надо больше покупок, больше
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у шеффилда ноль очков
баварке вдули, сите вдули вообще по самые помидоры, мауру просто щелкнули по носу, лэмпсу дали поджопник
ахуенный тур
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Ожидаемый результат, в принципе. УЕФУ не позволила Шити затратить очередной раз 400 млн и команда посыпалась. Лучшая новость дня, пожалуй.
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У сити два равноценых состава, но только в одном игроки сыграны между собой, стоит заменить пару звеньев и жопа, чем там лысый и остальные занимаются
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Мс
Челси
Колбаса
Ириски
(ответить)
только матч челси несправедливо закончился ничейкой и брайтон незаслуженно проиграл, все остальные итоги закономерны, а колбасники уже чуют чем пахнет, верно, голами вилиана
(ответить)
Чемпион лфк
Игрок года салах
Бомбардир варди
Лучший трансфер жота
Худший трансфер хаверз
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будничный матч, лестер затащил варди, все еще топ. сити рассыпался мгновенно при возникновении трудностей, все же команда - яркое отражение характера тренера.
у гвардиолы уже второй сезон не горят глаза. если б шейхи считали деньги, то уже давно бы спросили с испанца. по сути всех, кого он просил, ему купили, а в итоге выхлоп от этих трат слишком низкий, команду как тащил костяк, построенный пеллегрини, так и продолжает тащить. сити нужен тренер, который построит новую команду, нынешний явно не способен на это
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Адекватных болел Лестера с чемпиком.)) А так, против 3 пенальти не поспоришь. Плюс, с составом проблемы, хотя как ни странно, впечатление от комманды норм. Ну да ладно, потихоньку вкатываемся в сезон. C'mon CITY!
P.S. Уолкера выпороть, Менди усыпить. Торресу пока не давать хавать.))
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Сити всё. Ливерпуль снова затащат к чемпику.
эта интрига умерла.
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Стоит задуматься о футболе. Ебанутые что покупают наемников, против сработанных тим. Уже нет таких явных фаворитов, можно зарабатывать на буках, сейчас все пробивают тотал и на андердога кэф всегда сладкий за счёт хомяков.
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Че там, ставим на победу лис в чемпике?)
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Колбаса не проиби
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