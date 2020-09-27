"Лестер" разгромил "Сити"

"Лестер" отпраздновал крупную победу в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 2:5.

По сравнению с победой 1:3 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Эрик Гарсия и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.



У "лис" можно было наблюдать две перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вместо Уилфрида Ндиди и Айозе Переса вышли Джонни Эванс и Даниэль Амарти.



Хозяевам "Этихад" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. "Лестер" отбился после углового, но Рияд Махрез подхватил мяч на дальнем краю штрафной и нанес точнейший удар в притирку со штангой — 1:0.



Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой и, что важно, сдерживал контратаки соперника. На 35-й минуте Родри головой замкнул подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако офсайд отменил гол.



А на 36-й минуте впервые ответили гости. Кайл Уолкер только рукой смог остановить Джейми Варди в своей штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:1.



Остаток тайма "горожане" провели неубедительно и так же начали тайм второй, чем "Лестер", воодушевленный ответным голом, поспешил воспользоваться.



На 54-й минуте Юри Тилеманс запустил Тимоти Кастаня в прорыв по правому краю штрафной. Последовала передача к ближней штанге, где Варди пяткой направил мяч в ворота — 1:2.



Спустя четыре минуты Варди выскочил как черт из табакерки из-за Гарсии и заставил Эрика нарушить правила. Поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, и сам Джейми оформил хет-трик — 1:3.



"Сити" ответил на эту оплеуху лишь ударом головой дебютанта Лиама Делапа в перекладину, а затем пропустил еще раз. Это случилось на 77-й минуте, когда появившийся на замену Джейс Мэддисон ускользнул от Уолкера, не встретил сопротивления со стороны Гарсии и с дистанции закрутил мяч под перекладину — 1:4.



На 84-й минуте Натан Аке сократил разницу в счете, замкнув подачу углового — 2:4. Однако спустя пару минут Мэддисон заработал третий для своей команды пенальти, и Тилеманс поставил точку в матче — 2:5.



Четыре из своих пяти голов "Сити" пропустил после перерыва, что дает Хосепу Гвардиоле повод говорить о недостаточной форме своей команды. Когда "горожане" подустали, резкие рывки атакующих игроков "Лестера" стали для них большой проблемой.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче