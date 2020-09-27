"Лестер" разгромил "Сити"

Джейми Варди "Лестер" отпраздновал крупную победу в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 2:5.

По сравнению с победой 1:3 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Эрик Гарсия и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.

У "лис" можно было наблюдать две перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вместо Уилфрида Ндиди и Айозе Переса вышли Джонни Эванс и Даниэль Амарти.

Хозяевам "Этихад" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. "Лестер" отбился после углового, но Рияд Махрез подхватил мяч на дальнем краю штрафной и нанес точнейший удар в притирку со штангой — 1:0.

Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой и, что важно, сдерживал контратаки соперника. На 35-й минуте Родри головой замкнул подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако офсайд отменил гол.

А на 36-й минуте впервые ответили гости. Кайл Уолкер только рукой смог остановить Джейми Варди в своей штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:1.

Остаток тайма "горожане" провели неубедительно и так же начали тайм второй, чем "Лестер", воодушевленный ответным голом, поспешил воспользоваться.

На 54-й минуте Юри Тилеманс запустил Тимоти Кастаня в прорыв по правому краю штрафной. Последовала передача к ближней штанге, где Варди пяткой направил мяч в ворота — 1:2.

Спустя четыре минуты Варди выскочил как черт из табакерки из-за Гарсии и заставил Эрика нарушить правила. Поскольку это случилось в штрафной, был назначен пенальти, и сам Джейми оформил хет-трик — 1:3.

"Сити" ответил на эту оплеуху лишь ударом головой дебютанта Лиама Делапа в перекладину, а затем пропустил еще раз. Это случилось на 77-й минуте, когда появившийся на замену Джейс Мэддисон ускользнул от Уолкера, не встретил сопротивления со стороны Гарсии и с дистанции закрутил мяч под перекладину — 1:4.

На 84-й минуте Натан Аке сократил разницу в счете, замкнув подачу углового — 2:4. Однако спустя пару минут Мэддисон заработал третий для своей команды пенальти, и Тилеманс поставил точку в матче — 2:5.

Четыре из своих пяти голов "Сити" пропустил после перерыва, что дает Хосепу Гвардиоле повод говорить о недостаточной форме своей команды. Когда "горожане" подустали, резкие рывки атакующих игроков "Лестера" стали для них большой проблемой.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 20:25

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 27.09.2020 21:16 # anabanana94
    Почему на Ласелесе пенку не поставили?

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  2. kingoflondon 27.09.2020 21:11 # kingoflondon
    Лол, на Лестер кэф 10 был, жестка

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  3. geniusss 27.09.2020 20:57 # geniusss
    Я верю, что Лэмпард станет первым английским тренером, выигравшим АПЛ!

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  4. ssa 27.09.2020 20:53 # ssa
    Глянуть молотков с волками и спать, давайте и там много голов, не подведите!

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  5. alcoholnarco 27.09.2020 20:49 # alcoholnarco
    2020 не перестает доставлять.

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  6. alcoholnarco 27.09.2020 20:48 # alcoholnarco
    Че случилось то?)

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  7. wolfsmensch 27.09.2020 20:47 # wolfsmensch
    Броджерс таки не односезонка. Исправились за вылет из КАЛа

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  8. beatles-red 27.09.2020 20:44 # beatles-red
    Надо больше покупок, больше

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  9. superperez101 27.09.2020 20:43 # superperez101
    у шеффилда ноль очков
    баварке вдули, сите вдули вообще по самые помидоры, мауру просто щелкнули по носу, лэмпсу дали поджопник
    ахуенный тур

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  10. pirveli 27.09.2020 20:40 # pirveli
    Ожидаемый результат, в принципе. УЕФУ не позволила Шити затратить очередной раз 400 млн и команда посыпалась. Лучшая новость дня, пожалуй.

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  11. ssa 27.09.2020 20:39 # ssa
    У сити два равноценых состава, но только в одном игроки сыграны между собой, стоит заменить пару звеньев и жопа, чем там лысый и остальные занимаются

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  12. mototroller 27.09.2020 20:39 # mototroller
    Мс
    Челси
    Колбаса
    Ириски

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  13. goal 27.09.2020 20:39 # goal
    только матч челси несправедливо закончился ничейкой и брайтон незаслуженно проиграл, все остальные итоги закономерны, а колбасники уже чуют чем пахнет, верно, голами вилиана

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  14. chr1s8rown 27.09.2020 20:39 # chr1s8rown
    Чемпион лфк
    Игрок года салах
    Бомбардир варди
    Лучший трансфер жота
    Худший трансфер хаверз

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  15. liverfun 27.09.2020 20:38 # liverfun
    будничный матч, лестер затащил варди, все еще топ. сити рассыпался мгновенно при возникновении трудностей, все же команда - яркое отражение характера тренера.
    у гвардиолы уже второй сезон не горят глаза. если б шейхи считали деньги, то уже давно бы спросили с испанца. по сути всех, кого он просил, ему купили, а в итоге выхлоп от этих трат слишком низкий, команду как тащил костяк, построенный пеллегрини, так и продолжает тащить. сити нужен тренер, который построит новую команду, нынешний явно не способен на это

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  16. mc-od 27.09.2020 20:38 # mc-od
    Адекватных болел Лестера с чемпиком.)) А так, против 3 пенальти не поспоришь. Плюс, с составом проблемы, хотя как ни странно, впечатление от комманды норм. Ну да ладно, потихоньку вкатываемся в сезон. C'mon CITY!
    P.S. Уолкера выпороть, Менди усыпить. Торресу пока не давать хавать.))

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  17. alexomck 27.09.2020 20:37 # alexomck
    Сити всё. Ливерпуль снова затащат к чемпику.
    эта интрига умерла.

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  18. gameboy 27.09.2020 20:34 # gameboy
    Стоит задуматься о футболе. Ебанутые что покупают наемников, против сработанных тим. Уже нет таких явных фаворитов, можно зарабатывать на буках, сейчас все пробивают тотал и на андердога кэф всегда сладкий за счёт хомяков.

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  19. ssa 27.09.2020 20:34 # ssa
    Че там, ставим на победу лис в чемпике?)

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  20. firmino9 27.09.2020 20:34 # firmino9
    Колбаса не проиби

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