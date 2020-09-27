"Тоттенхэм" потерял Сона с травмой

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Сон, отметившийся покером неделю назад против "Саутгемптона", был заменен в перерыве воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", и эта замена была вынужденной.

Ожидается, что теперь 28-летний южнокореец останется вне игры на несколько месяцев.

"Это травма. Он пропустит некоторое время. Это задняя поверхность бедра", — цитирует главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо Sky Sports.

Также Жозе высказался по поводу назначения пенальти на исходе компенсированного времени, из-за чего лондонцам пришлось довольствоваться одним очком против "сорок" (1:1).

"Мы потеряли два очка, но я не буду это комментировать. Игра закончена, и я не хочу говорить об этом".

"Если я захочу расстаться с деньгами, я пожертвую их благотворительным организациям, я не хочу платить их FA. Поэтому я предпочитаю не комментировать".

"Я лишь хочу сказать, что моя команда сыграла очень хорошо. Я хочу быть у бровки в следующем матче и не хочу штрафа".

"Думаю, их вратарь был лучшим в матче — только если вы не захотите отдать эту награду другим людям, которые не игроки", — цитирует Моуриньо ESPN.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 20:00

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  1. bezviz 27.09.2020 20:48 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись)))

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  2. ssa 27.09.2020 20:08 # ssa
    Где ты болельщик шпор... "Нет ни какой травмы, нет никакой травмы". Говорил, неспроста заменили лучшего игрока первого тайма

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  3. geniusss 27.09.2020 20:03 # geniusss
    Эхехехехеххехеххе, просрут в КАЛе и в очередной раз зероу трофис,ехехеххееххеех

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