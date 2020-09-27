"Тоттенхэм" потерял Сона с травмой

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Сон, отметившийся покером неделю назад против "Саутгемптона", был заменен в перерыве воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", и эта замена была вынужденной.



Ожидается, что теперь 28-летний южнокореец останется вне игры на несколько месяцев.



"Это травма. Он пропустит некоторое время. Это задняя поверхность бедра", — цитирует главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе высказался по поводу назначения пенальти на исходе компенсированного времени, из-за чего лондонцам пришлось довольствоваться одним очком против "сорок" (1:1).



"Мы потеряли два очка, но я не буду это комментировать. Игра закончена, и я не хочу говорить об этом".



"Если я захочу расстаться с деньгами, я пожертвую их благотворительным организациям, я не хочу платить их FA. Поэтому я предпочитаю не комментировать".



"Я лишь хочу сказать, что моя команда сыграла очень хорошо. Я хочу быть у бровки в следующем матче и не хочу штрафа".



"Думаю, их вратарь был лучшим в матче — только если вы не захотите отдать эту награду другим людям, которые не игроки", — цитирует Моуриньо ESPN.