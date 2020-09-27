Моуриньо: "Для Сульшера важен размер штрафной, а не ворот"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил на шутку своего коллеги Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" по поводу размера ворот.

Напомним, в минувший четверг, когда "Тоттенхэм" совершал выезд в Северную Македонию к "Шкендии" в рамках Лиги Европы, Моуриньо заставил заменить ворота, которые оказались на 5 сантиметров ниже, чем положено.

"Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе, чтобы измерить штанги", — заявил в субботу Сульшер, чью команду в матче против "Брайтона" с пенальти после финального свистка пять раз выручал каркас ворот.

Такого рода отсылка не порадовала Моуриньо, который перед воскресным матчем с "Ньюкаслом" отметил, что для "красных дьяволов" гораздо важнее размеры штрафной площади, чем размеры ворот.

"Думаю, вчера Оле пошутил, потому что был так рад и так удивлен случившимся с его командой".

"Но я думаю, для него размер ворот не имеет значения. Что для него важно, так это размеры штрафной площади".

"Он бы никогда не согласился сыграть со штрафной размером в 17 ярдов. Думаю, он предпочел бы штрафную в 22 ярда. Для него это было бы лучше", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Сульшер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1649

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  1. lfc-krr 27.09.2020 19:42 # lfc-krr
    Такому троллингу фапловчанам еще учиться и учиться

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  2. quavo 27.09.2020 19:41 # quavo
    чмоур только пиздеть и не разучился, как тренер давно рип

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  3. yamateh 27.09.2020 19:35 # yamateh
    не с тем связался оле

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  4. lahmatyj 27.09.2020 19:28 # lahmatyj
    Гений, хули.

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  5. cristean2 27.09.2020 19:28 # cristean2
    Маур красава, не растерял форму)

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  6. kukuruzzo 27.09.2020 19:18 # kukuruzzo
    Вторую молодость переживает Мурчик

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  7. udaff 27.09.2020 19:17 # udaff
    Тонко. Маур в такие игры могёт.

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  8. tigerpool 27.09.2020 19:15 # tigerpool
    Красиво опустил рыжего пидора

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  9. meshuggah 27.09.2020 19:09 # meshuggah
    Хорош

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  10. thegodfather 27.09.2020 19:08 # thegodfather
    Как же красиво.
    Мое почтение, моур))))

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  11. noel-gitman 27.09.2020 19:08 # noel-gitman
    Как и рот Сафа

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  12. kagawa 27.09.2020 19:04 # kagawa
    Красиво поставил на место отсталого физрука
    Моур - гений

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