Моуриньо: "Для Сульшера важен размер штрафной, а не ворот"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил на шутку своего коллеги Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" по поводу размера ворот.

Напомним, в минувший четверг, когда "Тоттенхэм" совершал выезд в Северную Македонию к "Шкендии" в рамках Лиги Европы, Моуриньо заставил заменить ворота, которые оказались на 5 сантиметров ниже, чем положено.



"Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе, чтобы измерить штанги", — заявил в субботу Сульшер, чью команду в матче против "Брайтона" с пенальти после финального свистка пять раз выручал каркас ворот.



Такого рода отсылка не порадовала Моуриньо, который перед воскресным матчем с "Ньюкаслом" отметил, что для "красных дьяволов" гораздо важнее размеры штрафной площади, чем размеры ворот.



"Думаю, вчера Оле пошутил, потому что был так рад и так удивлен случившимся с его командой".



"Но я думаю, для него размер ворот не имеет значения. Что для него важно, так это размеры штрафной площади".



"Он бы никогда не согласился сыграть со штрафной размером в 17 ярдов. Думаю, он предпочел бы штрафную в 22 ярда. Для него это было бы лучше", — цитирует Моуриньо The Independent.