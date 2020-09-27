Моуриньо: "Для Сульшера важен размер штрафной, а не ворот"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил на шутку своего коллеги Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" по поводу размера ворот.
Напомним, в минувший четверг, когда "Тоттенхэм" совершал выезд в Северную Македонию к "Шкендии" в рамках Лиги Европы, Моуриньо заставил заменить ворота, которые оказались на 5 сантиметров ниже, чем положено.
"Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе, чтобы измерить штанги", — заявил в субботу Сульшер, чью команду в матче против "Брайтона" с пенальти после финального свистка пять раз выручал каркас ворот.
Такого рода отсылка не порадовала Моуриньо, который перед воскресным матчем с "Ньюкаслом" отметил, что для "красных дьяволов" гораздо важнее размеры штрафной площади, чем размеры ворот.
"Думаю, вчера Оле пошутил, потому что был так рад и так удивлен случившимся с его командой".
"Но я думаю, для него размер ворот не имеет значения. Что для него важно, так это размеры штрафной площади".
"Он бы никогда не согласился сыграть со штрафной размером в 17 ярдов. Думаю, он предпочел бы штрафную в 22 ярда. Для него это было бы лучше", — цитирует Моуриньо The Independent.
27.09.2020 19:00
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Такому троллингу фапловчанам еще учиться и учиться
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чмоур только пиздеть и не разучился, как тренер давно рип
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не с тем связался оле
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