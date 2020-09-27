"Тоттенхэм" упустил победу над "Ньюкаслом" в самой концовке

Харри Кейн Назначенный на исходе компенсированного времени пенальти лишил "Тоттенхэм" победы в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" — 1:1.

Относительно победы 2:5 над "Саутгемптоном" в стартовый состав "шпор" вернулся Джовани Ло Чельсо, заменив Танги Ндомбеле. Серхио Регилон начал матч в запасе.

"Сороки" из-за травм недосчитались Джамала Льюиса и Аллана Сен-Максимена. Вместе этих двоих и Энди Кэрролла вышли Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон и Жоэлинтон.

"Тоттенхэм" был настойчив в начале матча, сразу же прибрав инициативу в свои руки и принявшись оказывать давление. Уже на третьей минуте голкиперу гостей Карлу Дарлоу пришлось творить чудеса в воротах, отразив и удар Ло Чельсо со штрафного и добивание Харри Кейна.

На девятой минуте на ударной позиции вновь оказался Кейн. Харри головой замыкал подачу Пьер-Эмиля Хейбьерга, однако Дарлоу и здесь сыграл блестяще.

В конце концов "Ньюкасл" дрогнул. На 25-й минуте Кейн ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал прострел вдоль ворот к дальней штанге, где Лукас Моура опередил Ритчи — 1:0.

После того, как счет был открыт, преимущество "шпор" только возросло. Хозяева регулярно создавали моменты, но ими не пользовались. Один только Сон Хен Мин дважды попал в каркас ворот с дистанции.

Во втором тайме игра "Тоттенхэма" потускнела. "Шпоры" по-прежнему владели инициативой, однако атаковали уже не так мощно, да и "Ньюкасл", наконец, проснулся.

Хозяева очень нуждались во втором голе, но чем меньше оставалось времени, тем меньше они хотели рисковать.

Все шло к минимальной победе "Тоттенхэма", но на последней компенсированной минуте рефери, предварительно проконсультировавшись с VAR и самостоятельно посмотрев видео на мониторе, указал на 11-метровую отметку за случайное попадание мяча в руку Эрика Дайера. Каллум Уилсон пенальти реализовал — 1:1.

"Ньюкасл" спасся невероятным образом. Конечно, назначение пенальти в самой концовке — это огромное невезение, однако "Тоттенхэм" может винить только себя, что в первом тайме забил лишь один гол при колоссальном игровом преимуществе.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 27.09.2020 18:15 # anabanana94
    Как же бомбит сука, как же бомбит!!! Сука, после такого матча Тоттенхэм всех будет ебать хладнокровно, ждите сука! И готовьте вазелин!

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  2. chelsiukpro 27.09.2020 18:14 # chelsiukpro
    Вар всё по чеснаку делает! Нет поблажек не кому! Я тоже иногда злюсь на вар но осознаю что всё честно... так что некуй гнать на вар. Когда то против тебя а когда то на твоей стороне!

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  3. geniusss 27.09.2020 18:14 # geniusss
    ехехехехехеххехеехехехх, просыхай, киргиз!

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  4. ssa 27.09.2020 18:14 # ssa
    нехер было весь второй тайм хер пинать, забивай второй и играй на удержание, лохи лондонские)

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  5. goal 27.09.2020 18:13 # goal
    вар как и хаверц будущие футбола, все несогласные терпят и идут наxyй

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  6. quavo 27.09.2020 18:11 # quavo
    вар позор футбола

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  7. ryangiggs 27.09.2020 18:11 # ryangiggs
    Там Кейну после матча красную дали за споры, супер изи 3 очка для МЮ)

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  8. goal 27.09.2020 18:10 # goal
    эти лохи вечно обоссаными ходят словно бомжи портовые

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  9. anabanana94 27.09.2020 18:10 # anabanana94
    Почему на Ласелсе не дали пенальти? ВАШ Я РОТ ЕБАЛ!

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  10. januzaj00 27.09.2020 18:10 # januzaj00
    Лол, моменты свои используйте и будет вам счастье

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  11. unclearness 27.09.2020 18:09 # unclearness
    Ехааахаахеаха.

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  12. kukuruzzo 27.09.2020 18:09 # kukuruzzo
    ебут гегемонов Европы

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  13. liverfun 27.09.2020 18:08 # liverfun
    петушки могут почувствовать себя вчерашним брайтоном.
    ща было бы норм, если б брюс сказал, что его команда проявила характер

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  14. ddr 27.09.2020 18:05 # ddr
    Вар руинит футбол... Думал поможет в моментах как с Анри против Ирландии, но то что сейчас происходит уж перебор

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  15. anabanana94 27.09.2020 18:05 # anabanana94
    Просто черти ебаные, почему Тоттенхэму не дали пенальти в таком случае? Какие же конченные судьи, ебаный рот!!! Бомбит сука пиздец!!!! Дайер даже бля и не думал, что в руку мяч попадет, спиной стоял к Кэрроллу, а это чмо специально в руку бил головой, ПРОСТО ЧЕРТИ ПОЗОРНЫЕ

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  16. edgarkuznetsov 27.09.2020 18:05 # edgarkuznetsov
    Дауны ,что вар,что судья ,фэйспалм ,0 моментов у Ньюкасла и этот уебок ещё осмелился ставить 95 минуте пеналь не по делу

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  17. highneken 27.09.2020 18:04 # highneken
    За три тура Эвертон набрал больше очков, чем Тотенхэм и Челси вместе взятые... прикольно.

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  18. kukuruzzo 27.09.2020 18:03 # kukuruzzo
    Вечно Моуриньо всяких кугутов тренеровать приходится

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  19. januzaj00 27.09.2020 18:03 # januzaj00
    Куаво пидарас

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  20. quavo 27.09.2020 18:02 # quavo
    говно на вершине

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