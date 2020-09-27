"Тоттенхэм" упустил победу над "Ньюкаслом" в самой концовке

Назначенный на исходе компенсированного времени пенальти лишил "Тоттенхэм" победы в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" — 1:1.

Относительно победы 2:5 над "Саутгемптоном" в стартовый состав "шпор" вернулся Джовани Ло Чельсо, заменив Танги Ндомбеле. Серхио Регилон начал матч в запасе.



"Сороки" из-за травм недосчитались Джамала Льюиса и Аллана Сен-Максимена. Вместе этих двоих и Энди Кэрролла вышли Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон и Жоэлинтон.



"Тоттенхэм" был настойчив в начале матча, сразу же прибрав инициативу в свои руки и принявшись оказывать давление. Уже на третьей минуте голкиперу гостей Карлу Дарлоу пришлось творить чудеса в воротах, отразив и удар Ло Чельсо со штрафного и добивание Харри Кейна.



На девятой минуте на ударной позиции вновь оказался Кейн. Харри головой замыкал подачу Пьер-Эмиля Хейбьерга, однако Дарлоу и здесь сыграл блестяще.



В конце концов "Ньюкасл" дрогнул. На 25-й минуте Кейн ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал прострел вдоль ворот к дальней штанге, где Лукас Моура опередил Ритчи — 1:0.



После того, как счет был открыт, преимущество "шпор" только возросло. Хозяева регулярно создавали моменты, но ими не пользовались. Один только Сон Хен Мин дважды попал в каркас ворот с дистанции.



Во втором тайме игра "Тоттенхэма" потускнела. "Шпоры" по-прежнему владели инициативой, однако атаковали уже не так мощно, да и "Ньюкасл", наконец, проснулся.



Хозяева очень нуждались во втором голе, но чем меньше оставалось времени, тем меньше они хотели рисковать.



Все шло к минимальной победе "Тоттенхэма", но на последней компенсированной минуте рефери, предварительно проконсультировавшись с VAR и самостоятельно посмотрев видео на мониторе, указал на 11-метровую отметку за случайное попадание мяча в руку Эрика Дайера. Каллум Уилсон пенальти реализовал — 1:1.



"Ньюкасл" спасся невероятным образом. Конечно, назначение пенальти в самой концовке — это огромное невезение, однако "Тоттенхэм" может винить только себя, что в первом тайме забил лишь один гол при колоссальном игровом преимуществе.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче