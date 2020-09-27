"Тоттенхэм" упустил победу над "Ньюкаслом" в самой концовке
Назначенный на исходе компенсированного времени пенальти лишил "Тоттенхэм" победы в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" — 1:1.
Относительно победы 2:5 над "Саутгемптоном" в стартовый состав "шпор" вернулся Джовани Ло Чельсо, заменив Танги Ндомбеле. Серхио Регилон начал матч в запасе.
"Сороки" из-за травм недосчитались Джамала Льюиса и Аллана Сен-Максимена. Вместе этих двоих и Энди Кэрролла вышли Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон и Жоэлинтон.
"Тоттенхэм" был настойчив в начале матча, сразу же прибрав инициативу в свои руки и принявшись оказывать давление. Уже на третьей минуте голкиперу гостей Карлу Дарлоу пришлось творить чудеса в воротах, отразив и удар Ло Чельсо со штрафного и добивание Харри Кейна.
На девятой минуте на ударной позиции вновь оказался Кейн. Харри головой замыкал подачу Пьер-Эмиля Хейбьерга, однако Дарлоу и здесь сыграл блестяще.
В конце концов "Ньюкасл" дрогнул. На 25-й минуте Кейн ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал прострел вдоль ворот к дальней штанге, где Лукас Моура опередил Ритчи — 1:0.
После того, как счет был открыт, преимущество "шпор" только возросло. Хозяева регулярно создавали моменты, но ими не пользовались. Один только Сон Хен Мин дважды попал в каркас ворот с дистанции.
Во втором тайме игра "Тоттенхэма" потускнела. "Шпоры" по-прежнему владели инициативой, однако атаковали уже не так мощно, да и "Ньюкасл", наконец, проснулся.
Хозяева очень нуждались во втором голе, но чем меньше оставалось времени, тем меньше они хотели рисковать.
Все шло к минимальной победе "Тоттенхэма", но на последней компенсированной минуте рефери, предварительно проконсультировавшись с VAR и самостоятельно посмотрев видео на мониторе, указал на 11-метровую отметку за случайное попадание мяча в руку Эрика Дайера. Каллум Уилсон пенальти реализовал — 1:1.
"Ньюкасл" спасся невероятным образом. Конечно, назначение пенальти в самой концовке — это огромное невезение, однако "Тоттенхэм" может винить только себя, что в первом тайме забил лишь один гол при колоссальном игровом преимуществе.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
27.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
Как же бомбит сука, как же бомбит!!! Сука, после такого матча Тоттенхэм всех будет ебать хладнокровно, ждите сука! И готовьте вазелин!
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Вар всё по чеснаку делает! Нет поблажек не кому! Я тоже иногда злюсь на вар но осознаю что всё честно... так что некуй гнать на вар. Когда то против тебя а когда то на твоей стороне!
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ехехехехехеххехеехехехх, просыхай, киргиз!
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нехер было весь второй тайм хер пинать, забивай второй и играй на удержание, лохи лондонские)
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вар как и хаверц будущие футбола, все несогласные терпят и идут наxyй
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вар позор футбола
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Там Кейну после матча красную дали за споры, супер изи 3 очка для МЮ)
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эти лохи вечно обоссаными ходят словно бомжи портовые
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Почему на Ласелсе не дали пенальти? ВАШ Я РОТ ЕБАЛ!
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Лол, моменты свои используйте и будет вам счастье
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Ехааахаахеаха.
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ебут гегемонов Европы
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петушки могут почувствовать себя вчерашним брайтоном.
ща было бы норм, если б брюс сказал, что его команда проявила характер
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Вар руинит футбол... Думал поможет в моментах как с Анри против Ирландии, но то что сейчас происходит уж перебор
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Просто черти ебаные, почему Тоттенхэму не дали пенальти в таком случае? Какие же конченные судьи, ебаный рот!!! Бомбит сука пиздец!!!! Дайер даже бля и не думал, что в руку мяч попадет, спиной стоял к Кэрроллу, а это чмо специально в руку бил головой, ПРОСТО ЧЕРТИ ПОЗОРНЫЕ
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Дауны ,что вар,что судья ,фэйспалм ,0 моментов у Ньюкасла и этот уебок ещё осмелился ставить 95 минуте пеналь не по делу
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За три тура Эвертон набрал больше очков, чем Тотенхэм и Челси вместе взятые... прикольно.
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Вечно Моуриньо всяких кугутов тренеровать приходится
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Куаво пидарас
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говно на вершине
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