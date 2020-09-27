"Юнайтед" обратился насчет Канте

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет готовности полузащитника Нголо Канте покинуть "Челси".

На протяжении предыдущих недель Канте связывали с переходом в "Интер" к бывшему главному тренеру "Челси" Антонио Конте, однако именно "Юнайтед" первым обозначил свой интерес к Нголо.



Как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" установили контакт с представителями Канте, но какая-либо сделка зависит от того, пойдет ли игрок на понижение своей зарплаты в 300 тысяч фунтов в неделю.



Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Канте и надеется с помощью 29-летнего француза развязать руки своим атакующих игрокам и заодно обеспечить дополнительную страховку паре центральных защитников.



Этим летом "Челси" потратил на усиление состава более 200 млн. фунтов, и предполагается, что "синие" не против продажи Канте по правильной цене.