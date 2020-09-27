"Юнайтед" обратился насчет Канте

Нголо Канте "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет готовности полузащитника Нголо Канте покинуть "Челси".

На протяжении предыдущих недель Канте связывали с переходом в "Интер" к бывшему главному тренеру "Челси" Антонио Конте, однако именно "Юнайтед" первым обозначил свой интерес к Нголо.

Как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" установили контакт с представителями Канте, но какая-либо сделка зависит от того, пойдет ли игрок на понижение своей зарплаты в 300 тысяч фунтов в неделю.

Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Канте и надеется с помощью 29-летнего француза развязать руки своим атакующих игрокам и заодно обеспечить дополнительную страховку паре центральных защитников.

Этим летом "Челси" потратил на усиление состава более 200 млн. фунтов, и предполагается, что "синие" не против продажи Канте по правильной цене.


Метки Канте, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 27.09.2020 18:10 # staryi-eblan
    Если хотят Канте, то пусть МЮха выкладывает 190 млн. за него

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  2. mancunia-planet 27.09.2020 18:04 # mancunia-planet
    удачи

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