Алиссон и Алькантара рискуют пропустить матч с "Арсеналом"

Голкипер Алиссон и полузащитник Тиаго Алькантара рискуют пропустить матч "Ливерпуля" против "Арсенала" в понедельник вечером из-за травм неустановленного характера.

Как сообщает Liverpool Echo, Тиаго принимал участие в тренировке "красных" в пятницу, но в субботу не занимался, тогда как Алиссон отсутствовал оба дня.



В данный момент решение по тому и другому пока не принято, и "Ливерпуль" еще проводит тренировку в воскресенье, однако вполне очевидно, что у Юргена Клоппа и его штаба есть некоторые сомнения насчет готовности обоих игроков.



Напомним, что против "Арсенала" совершенно точно не сыграет капитан "красных" Джордан Хендерсон, и именно его место, как и во втором тайме матча против "Челси" в прошлый уикенд, должен был занять Алькантара.



Если не поправится Алиссон, то Клоппу придется доверить место в воротах Адриану, который посреди недели поучаствовал в разгроме "Линкольна" в рамках Кубка Лиги (2:7).