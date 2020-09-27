Алиссон и Алькантара рискуют пропустить матч с "Арсеналом"

Тиаго Алькантара Голкипер Алиссон и полузащитник Тиаго Алькантара рискуют пропустить матч "Ливерпуля" против "Арсенала" в понедельник вечером из-за травм неустановленного характера.

Как сообщает Liverpool Echo, Тиаго принимал участие в тренировке "красных" в пятницу, но в субботу не занимался, тогда как Алиссон отсутствовал оба дня.

В данный момент решение по тому и другому пока не принято, и "Ливерпуль" еще проводит тренировку в воскресенье, однако вполне очевидно, что у Юргена Клоппа и его штаба есть некоторые сомнения насчет готовности обоих игроков.

Напомним, что против "Арсенала" совершенно точно не сыграет капитан "красных" Джордан Хендерсон, и именно его место, как и во втором тайме матча против "Челси" в прошлый уикенд, должен был занять Алькантара.

Если не поправится Алиссон, то Клоппу придется доверить место в воротах Адриану, который посреди недели поучаствовал в разгроме "Линкольна" в рамках Кубка Лиги (2:7).


Метки Алиссон, Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2020 17:00

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  1. mixmaster 27.09.2020 17:50 # mixmaster
    майндгеймз от клоппа

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  2. flamic 27.09.2020 17:41 # flamic
    из-за травм неустановленного характера.
    Помниться кто-то так с кровати уебался и потом в лазарете сидел.

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  3. tigerpool 27.09.2020 17:34 # tigerpool
    Правильно, можно еще ВВД оставит в запасе. Против этих баб надо играть в пол силы, соблюдая гендерное равенство, иначе в Европе с этим строго

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  4. chr1s8rown 27.09.2020 17:10 # chr1s8rown
    И без них можно раскатать безвольных гг

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  5. redwhitegun 27.09.2020 17:07 # redwhitegun
    Да хрен там, против нас из мертвых восстанут)

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