Алиссон и Алькантара рискуют пропустить матч с "Арсеналом"
Голкипер Алиссон и полузащитник Тиаго Алькантара рискуют пропустить матч "Ливерпуля" против "Арсенала" в понедельник вечером из-за травм неустановленного характера.
Как сообщает Liverpool Echo, Тиаго принимал участие в тренировке "красных" в пятницу, но в субботу не занимался, тогда как Алиссон отсутствовал оба дня.
В данный момент решение по тому и другому пока не принято, и "Ливерпуль" еще проводит тренировку в воскресенье, однако вполне очевидно, что у Юргена Клоппа и его штаба есть некоторые сомнения насчет готовности обоих игроков.
Напомним, что против "Арсенала" совершенно точно не сыграет капитан "красных" Джордан Хендерсон, и именно его место, как и во втором тайме матча против "Челси" в прошлый уикенд, должен был занять Алькантара.
Если не поправится Алиссон, то Клоппу придется доверить место в воротах Адриану, который посреди недели поучаствовал в разгроме "Линкольна" в рамках Кубка Лиги (2:7).
27.09.2020 17:00
Просмотров: 968
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
майндгеймз от клоппа
(ответить)
из-за травм неустановленного характера.
Помниться кто-то так с кровати уебался и потом в лазарете сидел.
(ответить)
Правильно, можно еще ВВД оставит в запасе. Против этих баб надо играть в пол силы, соблюдая гендерное равенство, иначе в Европе с этим строго
(ответить)
И без них можно раскатать безвольных гг
(ответить)
Да хрен там, против нас из мертвых восстанут)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий