"Лидс" предложил 15 миллионов фунтов за Кантуэлла

"Лидс" предложил 15 миллионов фунтов за полузащитника "Норвича" Тодда Кантэулла.

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса давно находится в поисках еще одного полузащитника, ранее не сумев договориться по Родриго Де Паулю из "Удинезе".



Теперь клуб с "Элланд Роуд" включился в борьбу за Кантуэлла, оформив свой интерес к 22-летнему англичанину в конкретное предложение, сообщает Football Insider.



Тодд был одним из немногих светлых пятен в прошлом сезоне, который обернулся для "канареек" вылетом в Чемпионшип с последнего места в Премьер-Лиге, и вполне может сменить клуб до 5 октября.