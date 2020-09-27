Киоун: "Рюдигер — лучший защитник "Челси"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун выразил недоумение по поводу отношения главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда к защитнику Антонио Рюдигеру.

Ничья 3:3 с "Вест Бромвичем" накануне стала очередным матчем, который Рюдигер пропустил. Ожидается, что Антонио покинет лондонский клуб до закрытия трансферного окна.



Киоун не понимает, почему Лэмпард избавляется от своего лучшего защитника, и считает, что Рюдигер должен играть в паре с новичком Тиаго Силвой.



"На их месте я бы использовал связку из Тиаго Силвы и Рюдигера. Я знаю, что у Рюдигера возникают проблемы при стандартных положениях, но эти проблемы возникают у всех их защитников. Возможно, Курт Зума чуть лучше играет головой, но он тоже склонен к ошибкам".



"Думаю, Рюдигер — их лучший защитник, и их связка с Силвой могла бы стать долгосрочным решением. Но похоже на то, что Рюдигер направляется на выход!" — сообщил Киоун talkSPORT.