Артета: "Ливерпуль" — это другой уровень"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему считает "Ливерпуль" командой "другого уровня".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл свой первый за 30 лет титул, набрав 99 очков, однако Артета не ожидает, что команда Юргена Клоппа расслабится в этой кампании. Микель восхищается стабильностью и самоотдачей своего ближайшего соперника.



"Я не наблюдаю никакой самоуспокоенности у "Ливерпуля". Они приезжают на любой стадион и играют в одинаковой манере, даже когда ведут 2:0, 3:0 или 4:0".



"Их тренерский штаб заслуживает огромной похвалы за то, какую культуру и какой дух они привили команде. Это видно по всем 24-26 игрокам в составе".



"У них нет ни одного игрока, который бы иногда позволял себе играть вполсилы или играть моментами. Они стараются изо всех сил каждую минуту каждого матча. Они делают это на протяжении 10 месяцев сезона, и нужно похвалить из за это".



"Это другой уровень. Они делали это в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. И поэтому они задрали планку так высоко. Не только они, но и "Манчестер Сити" тоже".



"Это уровень, к которому ты должен стремиться, и это ориентир для нас".



"Если ты хочешь стать одной из таких команд, ты должен применить их базовые принципы, которым они следуют на ежедневной основе. Это следует от тренировок — нельзя ожидать, что они будут играть по выходным таким образом, но тренироваться по-другому. Именно так ты и должен вести себя каждый день", — цитирует Артету Goal.