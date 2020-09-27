"Арсенал" улучшит предложение по Ауару

"Арсенал" возвращается с улучшенным предложением о покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

Накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс в своем твиттере подтвердил появившиеся слухи о том, что "Арсенал" предложил 32 миллиона фунтов за Ауара.



Однако Football.London утверждает, что "канониры" не собираются останавливаться после отказа и готовы улучшить свое предложение до 36.5 млн. фунтов плюс 9 млн. фунтов в виде бонусов.



Эта сумма уже близка к той, в которую "Лион" оценивает своего ведущего игрока. При этом "Арсенал" — единственный клуб, сделавший предложение насчет Уссема.