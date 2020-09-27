Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал своих звезд перестать ныть и брать пример с полузащитника Танги Ндомбеле.

В прошлом сезоне Моуриньо публично критиковал форму и настрой Ндомбеле, который в июне и июле, когда кампания возобновилась, отметился лишь двумя появлениями на замену.



Однако Ндомбеле не стал бежать от трудностей и постепенно вернулся в планы Моуриньо, в минувший четверг против "Шкендии" впервые в 2020 году сыграв все 90 минут.



Моуриньо хочет, чтобы примеру Танги следовали другие игроки, которые могут чувствовать себя несчастными, — вроде Деле Алли.



"Да, это то, чего я хочу. Я не хочу, чтобы игроки ныли. Я не хочу, чтобы игроки чувствовали разочарование. Я не хочу, чтобы игроки чувствовали, как будто я имею что-то против них, когда не выпускаю их".



"Я хочу, чтобы игроки сражались за минуты на поле, и когда ты играешь за "Тоттенхэм", то должен понимать, что "Тоттенхэм" хочет становиться лучше и лучше, и тебе нельзя расслабляться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.