Гвардиола: "Игроки — не машины"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на то, что футбол не бережет игроков.

Перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Лестера" Гвардиола говорил, что в его распоряжении остались только 13 игроков первой команды.



Гвардиола признает, что ситуация его команды не уникальна, однако каталонский специалист опечален, что никому нет дела до благополучия игроков, которые работают на износ.



"Никто не заботится об игроках. Им лишь важно, чтобы не пострадал бизнес".



"Такова реальность, и это касается не только "Сити", но всех клубов и всех стран. Никто не заботится об игроках. Каждый — Премьер-Лига, УЕФА, Футбольная Лига — защищает свой собственный бизнес и свое собственное положение".



"У игроков был двухнедельный предсезонный период, после которого им играть каждые три дня на протяжении 11 месяцев. Мы ничего не изменим своими словами".



"Я понимаю, что это исключительная ситуация для каждого, включая рестораны, театры, кинотеатры, музеи. Каждый испытывает сложности, и мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, и стараться играть в хороший футбол".



"Трое наших игроков вернулись из своих сборных травмированными. Мы не можем контролировать это. Они позволили им сыграть два матча в течение четырех дней без подготовки. Они не машины", — цитирует Гвардиолу BBC.