"Интер" не будет покупать Канте

Спортивный директор "Челси" Пьеро Аузило исключил приобретение полузащитника "Челси" Нголо Канте в это трансферное окно.

В последние недели не утихают слухи, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может продать одного из своих полузащитников ради приглашения Деклана Райса из "Вест Хэма".



В связи с этим пресса сватала Канте в "Интер" к бывшему наставнику "синих" Антонио Конте, при котором Нголо в свое время утвердился в качестве одного из лучших опорников в мире.



Однако для Аузилио этот трансфер просто не выглядит реалистичным. В "Интере" ожидают, что 29-летний француз останется в "Челси".



"Канте играет важную роль в "Челси", и я не думаю, что он его можно будет купить".



"Кроме того, мы обладаем восемью важными центральными полузащитниками, с которыми мы и будем двигаться вперед", — сообщил Аузилио DAZN.