Игрок "Арсенала" и игрок "Челси" оказались вовлечен в любовный треугольник

И без того натянутые отношения "Арсенала" и "Челси" могут усугубиться после того, как стало известно о любовном треугольнике, в который оказались вовлечены по игроку двух лондонских команд.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, недавно один из ведущих игроков "Челси" сделал щедрый жест в адрес своей возлюбленной, которой он оплатил три ночи в роскошном лондонском отеле, а также взял на себя все расходы, связанные с авиабилетами, ресторанами и шоппингом. Девушке, которая работает моделью, даже был нанят собственный водитель на время пребывания в столице.



Однако футболист "Челси" не подозревал, что девушка, пока он тренируется, проводит время с его коллегой из "Арсенала", тайком решив крутить роман с обоими игроками, а не выбирать кого-то одного.



Таким образом, неназванный подопечный Фрэнка Лэмпарда стал спонсором нескучного досуга для "канонира", и это может вызвать дополнительные прения между клубами.



"Только этого и не хватало командам, которые и так враждуют между собой".



"Девушка встречалась с ними обоими, но никто из них не знал о существовании другого — до сих пор".



"Они оба писали ей и договаривались о свиданиях, поэтому она встречались с ними обоими. Но ее позиция такова, что она молода, свободна и может встречаться, с кем захочет".



"Будет очень интересно посмотреть, когда два этих игрока, наконец, сойдутся лицом к лицу на поле", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что в рамках Премьер-Лиги "Арсенал" и "Челси" должны сыграть в декабре.