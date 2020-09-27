"Сити" близок к покупке Рубена Диаша

"Манчестер Сити" близок к приобретению защитника "Бенфики" и сборной Португалии Рубена Диаша.

Не сумев договориться по Калиду Кулибали и перебрав ряд альтернатив сенегальцу из "Наполи", в конце концов "Сити" остановился на Диаше как на наиболее подходящем варианте по укреплению центра обороны.



В субботу Рубен вывел "Бенфику" на матч против "Морейренсе" в качестве капитана, а также забил один из двух голов лиссабонцев (2:0). После финального свистка 23-летний португалец обнял своих партнеров по команде, а также своего спортивного директора Руя Кошту.



"Это был особенный момент для меня, и я думаю, каждый понимает, почему", — намекнул Диаш Benfica TV.



Daily Mail ожидает, что Диаш уже в воскресенье прилетит в Манчестер, а сделка стоимостью 50 миллионов фунтов может быть оформлена в начале следующей недели.



"Я практически уверен, что это был его последний матч. Нам жаль отпускать такого игрока, но я тоже в какой-то мере виноват в том, что сегодня он уходит от нас. Это связано с нашим непопаданием в Лигу Чемпионов, вдобавок некоторым вещам в нашем клубе не хватает баланса", — заявил главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш.