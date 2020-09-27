Лэмпард поддержал Тиаго Силву

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку защитнику Тиаго Силве, после дебюта того в Премьер-Лиге.

На свой первый в карьере матч Премьер-Лиги — против "Вест Бромвича" в субботу — Силва вышел не просто в стартовом составе "синих", а с капитанской повязкой на рукаве.



В первом тайме "синие" пропустили три гола, и во втором из них Тиаго оказался напрямую повинен, просто подарив мяч Каллуму Робинсону, который затем успешно реализовал выход один на один.



Тем не менее, Лэмпард спешит поддержать бразильца, которому на прошлой неделе исполнилось 36, и верит, что ветеран еще проявит себя с лучшей стороны.



"Он будет великолепным игроком для нас. Он был невероятен на протяжении своей карьеры, и я уверен, он сделает правильные выводы из своей ошибки, однако мы не виним его".



"Когда случаются такие вещи, партнеры вокруг должны реагировать. Никто не вешает на него вину. Он признает свою ошибку, но это была его единственная ошибка в его первом матче Премьер-Лиги. Теперь это позади".



"Он покажет гораздо больше, когда наберет форму он сам и когда наберет форму команда. Я не обвиняю игроков, но факт в том, что мы поставили себя в затруднительное положение из-за допущенных ошибок", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.