3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 сентября, четырьмя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛИДС 14:00



В первых двух турах никто из команд Премьер-Лиги не забил мячей больше, чем "Лидс", семь раз поразивший ворота своих соперников. А вот "Шеффилд Юнайтед" в этом плане пока похвастать нечем — ноль голов и столько же очков. Примечательно, что последний раз две этих команды встречались в рамках высшего дивизиона еще в марте 1994.



"Шеффилд Юнайтед" будет лишен дисквалифицированного Джона Игана. Еще одна потеря — травмированный Лис Муссе.



"Лидсу" не помогут Пабло Эрнандес и Адам Форшоу. Диего Льоренте надеется дебютировать в центре обороны своей новой команды.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 16:00



"Тоттенхэм" постепенно набирает ход, одержав три победы подряд в трех различных соревнованиях. "Ньюкасл" осознает мощь своего соперника и, наверное, сыграет компактно и на контратаках. "Шпоры" выиграли пять из шести последних встреч с "сороками", но в предыдущей домашней — в августе 2019 — уступили.



В старт "Тоттенхэма" должны вернуться игроки, которые получили передышку в матче Лиги Европы против "Шкендии" в четверг. Гарет Бэйл все еще лечится.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Джамала Льюиса и Аллана Сен-Максимена. Киран Кларк отсутствует с травмой бедра.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 18:30



Сезон едва начался, а "Манчестер Сити" уже испытывает кучу кадровых проблем. Как и соперник, "Лестер" тоже любит атаковать, пускай и в другом стиле, поэтому на уме у "лис" будет третья победа подряд в рамках Премьер-Лиги. Однако шесть из семи последних встреч этих команд в рамках чемпионата выиграли "горожане".



"Сити" остался без чистых нападающих, потому что Габриэль Жезус отправился вслед за Серхио Агуэро в лазарет. Эмерик Лапорт пока не набрал форму после периода самоизоляции.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди ложится на операцию и три ближайших месяца пропустит. Рикарду Перейра также травмирован, но Джонни Эванс свою дисквалификацию уже отбыл.



ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 21:00



Очередной сложнейший матч ждет "Вест Хэм", который слегка поднял свое настроение победой над "Халлом" в Кубке Лиги. В Премьер-Лиге "молотобойцы" остаются без побед, без очков, а вдобавок временно остались без главного тренера — Дэвид Мойес сидит дома с коронавирусом и будет руководить командой по видеосвязи. "Вулверхэмптону" предстоит реабилитироваться за домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Сити". "Волки" выиграли все четыре последних встречи с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, в процессе не пропустив ни гола.



Как и Мойес, Исса Диоп и Джош Каллен тоже подхватили коронавирус. Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл залечил палец стопы.



К дебюту за "Вулверхэмптон" готов защитник Нелсон Семеду. Марсал не успевает залечить икроножную мышцу в срок.