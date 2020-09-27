Уилшир подтвердил свою готвность покинуть "Вест Хэм"

Полузащитник Джек Уилшир подтвердил свою готовность покинуть "Вест Хэм", чтобы реабилитировать свою карьеру.

За два сезона в "Вест Хэме" Уилшир сыграл лишь 837 минут, а на старте новой кампании вновь испытывает проблемы со здоровьем.



Однако 28-летний англичанин призывает не списывать его в утиль и готов кардинально сменить обстановку.



"Я просто хочу играть матчи и вернуться на свой уровень — в "Вест Хэме" или где-нибудь еще, в другой стране, другой культуре".



"Я по-прежнему чувствую, что могу быть полезен — в Англии, Италии, Испании. Я могу быть полезен везде".



"Я хочу доказать, что люди ошибаются, но прежде всего я хочу увидеть сам, смогу ли я снова достичь высочайшего уровня".



"Я хочу показать людям, на что я способен. Любой футболист, который говорит, что счастлив сидеть на скамейке, лжет. Я хочу играть".



"Я хочу играть матч за матчем, 15-20 матчей подряд. Думаю, мне это по-прежнему по силам. Я хочу влиять на игру и вернуть уверенность в себе", — сообщил Уилшир The Times.