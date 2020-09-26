Лэмпард: "Три оборонительных ошибки и три пропущенных гола"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда поплатилась за три оборонительные ошибки против "Вест Бромвича".

Проиграв первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Хоторнс" со счетом 3:0, во втором тайме "синие" проявили характер и избежали поражения — 3:3.



Тем не менее, ничья не радует Лэмпарда, который также отмечает великолепную реализацию моментов у соперника.



"Три оборонительных ошибки и три пропущенных гола. Они забили тремя ударами в створ, и это поставило нас в затруднительное положение".



"В остальном мы контролировали игру. Мы имели свои моменты, и вопрос был в том, как мы проявим характер во втором тайме. Я всегда верил, что мы сможем отыграться, но все равно чувствую, что мы потеряли два очка".



"Нашей игре не хватало темпа. Мы можем перемещать мяч быстрее — в первом тайме движение мяча было медленным. Когда мы начали перемещать мяч быстрее и делать разрезающие передачи, мы стали опаснее".



"Нам нужно было кое-что поменять, и поэтому мы произвели замены. Вышедшие игроки положительно повлияли на нашу игру".



"Я буду глупцом, если скажу, что рад тому, как мы совершили три ошибки и поставили себя перед сложнейшей задачей", — сообщил Лэмпард BBC.