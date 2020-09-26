Лэмпард: "Три оборонительных ошибки и три пропущенных гола"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда поплатилась за три оборонительные ошибки против "Вест Бромвича".

Проиграв первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Хоторнс" со счетом 3:0, во втором тайме "синие" проявили характер и избежали поражения — 3:3.

Тем не менее, ничья не радует Лэмпарда, который также отмечает великолепную реализацию моментов у соперника.

"Три оборонительных ошибки и три пропущенных гола. Они забили тремя ударами в створ, и это поставило нас в затруднительное положение".

"В остальном мы контролировали игру. Мы имели свои моменты, и вопрос был в том, как мы проявим характер во втором тайме. Я всегда верил, что мы сможем отыграться, но все равно чувствую, что мы потеряли два очка".

"Нашей игре не хватало темпа. Мы можем перемещать мяч быстрее — в первом тайме движение мяча было медленным. Когда мы начали перемещать мяч быстрее и делать разрезающие передачи, мы стали опаснее".

"Нам нужно было кое-что поменять, и поэтому мы произвели замены. Вышедшие игроки положительно повлияли на нашу игру".

"Я буду глупцом, если скажу, что рад тому, как мы совершили три ошибки и поставили себя перед сложнейшей задачей", — сообщил Лэмпард BBC.


Метки Вест Бромвич, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 638

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  1. lovrentiy 26.09.2020 23:45 # lovrentiy
    Почему на форме пенсов тройка?

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  2. hammersmith 26.09.2020 23:26 # hammersmith
    и три палки во рту пинсаф.

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  3. df1992 26.09.2020 23:22 # df1992
    Тиаго силва много говорил не нандо говорить здесь надо играть тупой

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  4. jirrort 26.09.2020 23:17 # jirrort
    Лучший!

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  5. enft9cfc 26.09.2020 23:04 # enft9cfc
    Все по делу. Как и всегда.

    До скорого.

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  6. chebrec 26.09.2020 23:03 # chebrec
    Элементарно, Лэмпти!

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