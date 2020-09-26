Кариус направляется в "Унион"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский "Унион" на правах аренды.

С 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако в мае Лорис расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты и вернулся на "Энфилд".



Поскольку дублером первого номера "красных" Алиссона остается Адриан, Кариусу не нашлось места в планах главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.



Репутация голкипера, провалившего финал Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, не способствовала поискам Кариусом нового клуба, однако сейчас Лорис, похоже, обретает пристанище.



Как сообщает Liverpool Echo, в начале следующей недели 27-летний немец должен завершить свой переход в "Унион" из Бундеслиги.



Добавим, от контракта Кариуса с "Ливерпулем" остается еще два года.