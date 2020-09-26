Кариус направляется в "Унион"

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский "Унион" на правах аренды.

С 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако в мае Лорис расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты и вернулся на "Энфилд".

Поскольку дублером первого номера "красных" Алиссона остается Адриан, Кариусу не нашлось места в планах главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Репутация голкипера, провалившего финал Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, не способствовала поискам Кариусом нового клуба, однако сейчас Лорис, похоже, обретает пристанище.

Как сообщает Liverpool Echo, в начале следующей недели 27-летний немец должен завершить свой переход в "Унион" из Бундеслиги.

Добавим, от контракта Кариуса с "Ливерпулем" остается еще два года.


Метки Кариус, Ливерпуль, Унион

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 22:00

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  1. kojan 26.09.2020 22:17 # kojan
    финалист ЛЧ пошёл на повышение...

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  2. kojan 26.09.2020 22:08 # kojan
    Кариус = Джерард, легендарные легенды до скончания веку...

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  3. gerrard08 26.09.2020 22:07 # gerrard08
    никто не хочет покупать эту скатину(
    лан хоть мы за него не 80 млн заплатили.

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  4. liverpool1892est 26.09.2020 22:02 # liverpool1892est
    Легенда на века!

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