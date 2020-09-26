Кариус направляется в "Унион"
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в берлинский "Унион" на правах аренды.
С 2018 года Кариус находился в аренде в "Бешикташе", однако в мае Лорис расторг контракт с турецким клубом из-за невыплаченной зарплаты и вернулся на "Энфилд".
Поскольку дублером первого номера "красных" Алиссона остается Адриан, Кариусу не нашлось места в планах главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Репутация голкипера, провалившего финал Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, не способствовала поискам Кариусом нового клуба, однако сейчас Лорис, похоже, обретает пристанище.
Как сообщает Liverpool Echo, в начале следующей недели 27-летний немец должен завершить свой переход в "Унион" из Бундеслиги.
Добавим, от контракта Кариуса с "Ливерпулем" остается еще два года.
26.09.2020 22:00
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Последние комментарии:
финалист ЛЧ пошёл на повышение...
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Кариус = Джерард, легендарные легенды до скончания веку...
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никто не хочет покупать эту скатину(
лан хоть мы за него не 80 млн заплатили.
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Легенда на века!
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