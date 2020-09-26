"Шеффилд Юнайтед" может подписать Старриджа

"Шеффилд Юнайтед" может предложить контракт бывшему нападающему "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэлю Старриджу.

Попрощавшись с "Трабзонспором" в марте, в данный момент Старридж все еще находится без клуба и поддерживает форму с "Кидсгроув Атлетик" из восьмого английского дивизиона.



Со своим огромным опытом и статусом свободного агента Даниэль вызывает интерес со стороны множества клубов по всему миру, но чувствует, что в Премьер-Лиге у него осталось незаконченное дело.



Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер уже давно ищет усиление на позиции нападающего, и отсутствие прогресса на других фронтах может заставить его обратиться к варианту со Старриджем.



Как сообщает Daily Mail, из числа клубов Премьер-Лиги интерес к Даниэлю также проявляют "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас".