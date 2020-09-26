"Шеффилд Юнайтед" может подписать Старриджа

Даниэль Старридж "Шеффилд Юнайтед" может предложить контракт бывшему нападающему "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэлю Старриджу.

Попрощавшись с "Трабзонспором" в марте, в данный момент Старридж все еще находится без клуба и поддерживает форму с "Кидсгроув Атлетик" из восьмого английского дивизиона.

Со своим огромным опытом и статусом свободного агента Даниэль вызывает интерес со стороны множества клубов по всему миру, но чувствует, что в Премьер-Лиге у него осталось незаконченное дело.

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер уже давно ищет усиление на позиции нападающего, и отсутствие прогресса на других фронтах может заставить его обратиться к варианту со Старриджем.

Как сообщает Daily Mail, из числа клубов Премьер-Лиги интерес к Даниэлю также проявляют "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас".


Метки Старридж, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 21:00

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  1. gerrard08 26.09.2020 22:13 # gerrard08
    Даже не смотря на то что он хрустальный, очень удивляет то как после лфк его карьера упала на дно и почти напрочь отсутствует спрос. Видать у него агент конченный, вообще ничего дельного не может найти Старичу

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  2. liverpool1892est 26.09.2020 22:04 # liverpool1892est
    Легенда инвалидных войск!

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