Сульшер не собирается покупать центрального защитника

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что центр обороны его команды не нуждается в приобретениях.

На старте сезона игра связки центральных защитников "Юнайтед" из Харри Магуайра и Виктора Линделефа вызывает серьезные нарекания — но только не у Сульшера.



После победы 2:3 над "Брайтоном" в субботу Сульшер выразил мнение, что его защитники, как и остальная команда, просто еще не набрали форму. Ни количественно, ни качественно проблем с этой позицией норвежский тренер не видит.



"Здесь у нас много защитников, и я специально выпустил Эрика (Байи) против рывков Троссарда и Мопе".



"На мой взгляд, в данный момент мы обладаем достаточно хорошими центральными защитниками".



"Когда ты позволяешь соперникам создавать моменты и забивать голы, на это можно смотреть двояко — либо дело в форме команды, либо дело в индивидуальных ошибках".



"Мы не в своем лучшем состоянии, мы не набрали форму, мы недостаточно резки, чтобы блокировать прострелы или догонять их игроков, совершающих рывки".



"Мы слегка отстаем, и это были больше структурные ошибки, чем индивидуальные, Думаю, Виктор сыграл очень хорошо сегодня", — цитирует Сульшера Goal.