"Эвертон" одержал третью победу подряд

"Эвертон" стал первой командой, развившей свою победную серию в новом сезоне Премьер-Лиги до трех матчей.

"Ириски" повели в счету уже на 10-й минуте, когда Доминик Калверт-Левин пробил в касание из центра штрафной после отличной передачу Шеймуса Коулмена с правого края площадки — 0:1.



Примерно в середине первого тайма "орлам" удалось отыграться. Это Шейху Куяте неотразимо пробил головой после подачи Андроса Таунсена от углового флажка — 1:1.



Решающий, как в итоге оказалось, гол был забит на 40-й минуте, когда Ришарлисон реализовал пенальти за игру Джоэла Уорда рукой — 1:2.



Второй тайм голов не принес — к финальному свистку "Пэлас" наиграл только на один удар в створ. "Эвертон" своими моментами, чтобы развить преимущество, не воспользовался.



"Кристал Пэлас" — "Эвертон". Отчет о матче