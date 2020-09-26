МЮ вырвал победу у "Брайтона" последним касанием мяча в матче

Бруну Фернандеш Последним касанием мяча в матче "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в гостях у "Брайтона" со счетом 2:3.

По сравнению с победой 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо дисквалифицированного Ива Биссума появился Адам Лаллана.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от "Кристал Пэлас", убрав из состава Тимоти Фосу-Менсу, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса. Вместо них вышли Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.

Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на девятой минуте едва не открыли счет. Леандро Троссард нанес удар с подступов к штрафной площади и сотряс ближнюю штангу ворот Давида Де Хеа.

Вскоре и "Юнайтед" стал совершать вылазки вперед, но они оставались без логического завершения, а "Брайтон" был все так же опасен. На 21-й минуте Троссард пробил с дистанции в притирку со штангой, затем Адам Уэбстер нанес удар головой в перекладину.

У гостей ничего не ладилось впереди, и они могли похвастать лишь отмененным голом Гринвуда — Мейсон принимал мяч от находившегося в явном офсайде Маркуса Рэшфорда.

В конце концов игровое преимущество "чаек" воплотилось в гол. Тарик Лэмпти нарвался на фол Бруну Фернандеша в штрафной, а Нил Мопе издевательски реализовал пенальти на 40-й минуте — 1:0.

Однако "дьяволы" отыгрались уже на 43-й минуте, без особых на то предпосылок. Фернандеш навесил со штрафного к дальней штанге, где Матич сделал короткий пас в ноги Харри Магуайру, а тот в борьбе с Льюисом Данком поразил ворота — 1:1.

Второй тайм начался с того, что крепыш Аарон Конноли подставился под фол Поля Погба в штрафной, однако рефери Крис Кавана, обратившись к монитору у бровки, отменил собственное решение о пенальти.

На 52-й минуте "Юнайтед" ответил голом Рэшфорда, однако взятие ворот было отменено – офсайд.

Прошло еще две минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Маркус дважды обманул молодого Бена Уайта в штрафной, а затем расстрелял ворота — 1:2.

Хозяева не стали унывать и пошли отыгрываться. На 60-й минуте гостей вновь выручил каркас ворот — удар Солли Марча с левого края штрафной пришелся в дальнюю штангу.

На 76-й минуте Мопе выполнил роскошный заброс в штрафную на Троссарда, а тот пробил что есть силы — снова перекладина!

Заключительные полчаса "дьяволы" откровенно играли на отбой. Сульшер дополнительно выпустил защищаться Эрика Байи.

Уже в компенсированное время Де Хеа отразил удар в упор Троссарда, однако это был еще не конец. В следующей атаке Марч, упустивший уйму моментов, на дальней штанге головой подправил мяч в ворота — 2:2.

Впрочем, и это был не конец. На последних секундах мяч после удара Магуайра головой задел руку Мопе, и рефери, уже давший финальный свисток, обратился к VAR и назначил пенальти. Фернандеш не промахнулся — 2:3.

"Брайтон" сыграл гораздо лучше и треть матча просто доминировал над соперником. "Юнайтед" каким-то чудом вырвал победу, и это ощущается как вселенская несправедливость.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 16:30

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Последние комментарии:




  1. yamateh 26.09.2020 17:13 # yamateh
    ждем матч топарей верников

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  2. januzaj00 26.09.2020 17:12 # januzaj00
    А что тут такого? Голы отменяют и ничего же, все норм

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  3. bezviz 26.09.2020 17:12 # bezviz
    продать Рудигера за 35-40 млн
    продать Жоржиньо за 40-45 млн

    добавить лямов 20 и за эти деньги купить Райса и перехватить Шкриниара у петушков, было бы сладко опрокинуть их как с Виллианом)))

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  4. ssa 26.09.2020 17:11 # ssa
    Опять карвет-льюин забивает, не нашутку парень разошелся

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  5. highneken 26.09.2020 17:11 # highneken
    Жалко Брайтон тупо не ушли с поля после свистка , вот бы прикол был как судья разруливал бы эту ситуацию)

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  6. roberto-89 26.09.2020 17:07 # roberto-89
    как я и сказал, манки в любом случае сегодня погорят уахаххахахаххахахха не ну это, то что было в исполнении судьи, это браво ухахахахаха, АПЛ = Цирк ? похоже на то уаххахахахаххахаха манки поздравляю с заслуженной победой, красавцы ))))) ебать капать клоунада, просто найс камеди клаб уахахаххахахаххахаха но главное, сульшер ин ахахаххахахаххахахахах

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  7. jirrort 26.09.2020 17:06 # jirrort
    МЮ клуб хуесосов

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  8. mihajlo-fan 26.09.2020 17:06 # mihajlo-fan
    Прям АПЛовский зенит. Такой же клуб членососов

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  9. knvlay 26.09.2020 17:05 # knvlay
    Жаль Брайтон, гoвно без игры в очередной раз отскочило. Пес >> сульша

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  10. quavo 26.09.2020 17:01 # quavo
    Клуб пидарасов

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  11. invincible141ars 26.09.2020 17:01 # invincible141ars
    во что превратился МЮ, это просто пиздец...

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  12. bezviz 26.09.2020 17:00 # bezviz
    https://www.youtube.com/watch?v=GrlHKGHI8zU

    тренировка Челси, 6ля кепка и там пропускает 8\10 ударов, это пи3дос...

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  13. bezviz 26.09.2020 16:59 # bezviz
    кто-то горит на мю? серьезно? в 2к20??? смешно) да всем насрать на мю и что они отскочили, все давно прекрасно понимают что скамы уже середняк и не конкурент топам, когда эвертон побеждает никто не же горит, скорее горите вы, скамопид0ры, от такой говняной игры

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  14. mufc1994 26.09.2020 16:57 # mufc1994
    Позорный отскок, жаль, что выиграли, но сектанты с каррик.сpу называют это героическим вырывом 3х очков)

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  15. lupus-gray 26.09.2020 16:56 # lupus-gray
    Первые матчи Брайтон отыграл достойно, надеюсь останется в лиге, по окончании сезона.

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  16. ssa 26.09.2020 16:54 # ssa
    Могул ли чайки оспорить пенальти назначенный после завершения матча или им рыпаться даже не стоит?

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  17. stevens 26.09.2020 16:53 # stevens
    Мало того что там углового не было, так еще и для скумчестер пидарайтед разрешается возобновить игру после финального свистка. Никогда такого не видел.

    https://pbs.twimg.com/media/Ei2Gw40UMAEFlqb?format=jpg&;name=small

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  18. kos9k 26.09.2020 16:53 # kos9k
    Пенальти после финального свистка - даже аф аф так не смог

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  19. sir-alexferguson 26.09.2020 16:51 # sir-alexferguson
    короче Брайтону после свистка надо было быстрее съебывaть в подтрибунку пока этот даун в экран пялился

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  20. erevansky 26.09.2020 16:50 # erevansky
    Красивая и уверенная победа на классе в соответствии со всеми правилами футбола.

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