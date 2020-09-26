МЮ вырвал победу у "Брайтона" последним касанием мяча в матче
Последним касанием мяча в матче "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в гостях у "Брайтона" со счетом 2:3.
По сравнению с победой 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо дисквалифицированного Ива Биссума появился Адам Лаллана.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от "Кристал Пэлас", убрав из состава Тимоти Фосу-Менсу, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса. Вместо них вышли Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.
Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на девятой минуте едва не открыли счет. Леандро Троссард нанес удар с подступов к штрафной площади и сотряс ближнюю штангу ворот Давида Де Хеа.
Вскоре и "Юнайтед" стал совершать вылазки вперед, но они оставались без логического завершения, а "Брайтон" был все так же опасен. На 21-й минуте Троссард пробил с дистанции в притирку со штангой, затем Адам Уэбстер нанес удар головой в перекладину.
У гостей ничего не ладилось впереди, и они могли похвастать лишь отмененным голом Гринвуда — Мейсон принимал мяч от находившегося в явном офсайде Маркуса Рэшфорда.
В конце концов игровое преимущество "чаек" воплотилось в гол. Тарик Лэмпти нарвался на фол Бруну Фернандеша в штрафной, а Нил Мопе издевательски реализовал пенальти на 40-й минуте — 1:0.
Однако "дьяволы" отыгрались уже на 43-й минуте, без особых на то предпосылок. Фернандеш навесил со штрафного к дальней штанге, где Матич сделал короткий пас в ноги Харри Магуайру, а тот в борьбе с Льюисом Данком поразил ворота — 1:1.
Второй тайм начался с того, что крепыш Аарон Конноли подставился под фол Поля Погба в штрафной, однако рефери Крис Кавана, обратившись к монитору у бровки, отменил собственное решение о пенальти.
На 52-й минуте "Юнайтед" ответил голом Рэшфорда, однако взятие ворот было отменено – офсайд.
Прошло еще две минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Маркус дважды обманул молодого Бена Уайта в штрафной, а затем расстрелял ворота — 1:2.
Хозяева не стали унывать и пошли отыгрываться. На 60-й минуте гостей вновь выручил каркас ворот — удар Солли Марча с левого края штрафной пришелся в дальнюю штангу.
На 76-й минуте Мопе выполнил роскошный заброс в штрафную на Троссарда, а тот пробил что есть силы — снова перекладина!
Заключительные полчаса "дьяволы" откровенно играли на отбой. Сульшер дополнительно выпустил защищаться Эрика Байи.
Уже в компенсированное время Де Хеа отразил удар в упор Троссарда, однако это был еще не конец. В следующей атаке Марч, упустивший уйму моментов, на дальней штанге головой подправил мяч в ворота — 2:2.
Впрочем, и это был не конец. На последних секундах мяч после удара Магуайра головой задел руку Мопе, и рефери, уже давший финальный свисток, обратился к VAR и назначил пенальти. Фернандеш не промахнулся — 2:3.
"Брайтон" сыграл гораздо лучше и треть матча просто доминировал над соперником. "Юнайтед" каким-то чудом вырвал победу, и это ощущается как вселенская несправедливость.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
26.09.2020 16:30
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Последние комментарии:
ждем матч топарей верников
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А что тут такого? Голы отменяют и ничего же, все норм
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продать Рудигера за 35-40 млн
продать Жоржиньо за 40-45 млн
добавить лямов 20 и за эти деньги купить Райса и перехватить Шкриниара у петушков, было бы сладко опрокинуть их как с Виллианом)))
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Опять карвет-льюин забивает, не нашутку парень разошелся
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Жалко Брайтон тупо не ушли с поля после свистка , вот бы прикол был как судья разруливал бы эту ситуацию)
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как я и сказал, манки в любом случае сегодня погорят уахаххахахаххахахха не ну это, то что было в исполнении судьи, это браво ухахахахаха, АПЛ = Цирк ? похоже на то уаххахахахаххахаха манки поздравляю с заслуженной победой, красавцы ))))) ебать капать клоунада, просто найс камеди клаб уахахаххахахаххахаха но главное, сульшер ин ахахаххахахаххахахахах
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МЮ клуб хуесосов
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Прям АПЛовский зенит. Такой же клуб членососов
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Жаль Брайтон, гoвно без игры в очередной раз отскочило. Пес >> сульша
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Клуб пидарасов
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во что превратился МЮ, это просто пиздец...
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https://www.youtube.com/watch?v=GrlHKGHI8zU
тренировка Челси, 6ля кепка и там пропускает 8\10 ударов, это пи3дос...
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кто-то горит на мю? серьезно? в 2к20??? смешно) да всем насрать на мю и что они отскочили, все давно прекрасно понимают что скамы уже середняк и не конкурент топам, когда эвертон побеждает никто не же горит, скорее горите вы, скамопид0ры, от такой говняной игры
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Позорный отскок, жаль, что выиграли, но сектанты с каррик.сpу называют это героическим вырывом 3х очков)
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Первые матчи Брайтон отыграл достойно, надеюсь останется в лиге, по окончании сезона.
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Могул ли чайки оспорить пенальти назначенный после завершения матча или им рыпаться даже не стоит?
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Мало того что там углового не было, так еще и для скумчестер пидарайтед разрешается возобновить игру после финального свистка. Никогда такого не видел.
https://pbs.twimg.com/media/Ei2Gw40UMAEFlqb?format=jpg&;name=small
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Пенальти после финального свистка - даже аф аф так не смог
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короче Брайтону после свистка надо было быстрее съебывaть в подтрибунку пока этот даун в экран пялился
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Красивая и уверенная победа на классе в соответствии со всеми правилами футбола.
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