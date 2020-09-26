МЮ вырвал победу у "Брайтона" последним касанием мяча в матче

Последним касанием мяча в матче "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в гостях у "Брайтона" со счетом 2:3.

По сравнению с победой 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо дисквалифицированного Ива Биссума появился Адам Лаллана.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от "Кристал Пэлас", убрав из состава Тимоти Фосу-Менсу, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса. Вместо них вышли Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.



Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на девятой минуте едва не открыли счет. Леандро Троссард нанес удар с подступов к штрафной площади и сотряс ближнюю штангу ворот Давида Де Хеа.



Вскоре и "Юнайтед" стал совершать вылазки вперед, но они оставались без логического завершения, а "Брайтон" был все так же опасен. На 21-й минуте Троссард пробил с дистанции в притирку со штангой, затем Адам Уэбстер нанес удар головой в перекладину.



У гостей ничего не ладилось впереди, и они могли похвастать лишь отмененным голом Гринвуда — Мейсон принимал мяч от находившегося в явном офсайде Маркуса Рэшфорда.



В конце концов игровое преимущество "чаек" воплотилось в гол. Тарик Лэмпти нарвался на фол Бруну Фернандеша в штрафной, а Нил Мопе издевательски реализовал пенальти на 40-й минуте — 1:0.



Однако "дьяволы" отыгрались уже на 43-й минуте, без особых на то предпосылок. Фернандеш навесил со штрафного к дальней штанге, где Матич сделал короткий пас в ноги Харри Магуайру, а тот в борьбе с Льюисом Данком поразил ворота — 1:1.



Второй тайм начался с того, что крепыш Аарон Конноли подставился под фол Поля Погба в штрафной, однако рефери Крис Кавана, обратившись к монитору у бровки, отменил собственное решение о пенальти.



На 52-й минуте "Юнайтед" ответил голом Рэшфорда, однако взятие ворот было отменено – офсайд.



Прошло еще две минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Маркус дважды обманул молодого Бена Уайта в штрафной, а затем расстрелял ворота — 1:2.



Хозяева не стали унывать и пошли отыгрываться. На 60-й минуте гостей вновь выручил каркас ворот — удар Солли Марча с левого края штрафной пришелся в дальнюю штангу.



На 76-й минуте Мопе выполнил роскошный заброс в штрафную на Троссарда, а тот пробил что есть силы — снова перекладина!



Заключительные полчаса "дьяволы" откровенно играли на отбой. Сульшер дополнительно выпустил защищаться Эрика Байи.



Уже в компенсированное время Де Хеа отразил удар в упор Троссарда, однако это был еще не конец. В следующей атаке Марч, упустивший уйму моментов, на дальней штанге головой подправил мяч в ворота — 2:2.



Впрочем, и это был не конец. На последних секундах мяч после удара Магуайра головой задел руку Мопе, и рефери, уже давший финальный свисток, обратился к VAR и назначил пенальти. Фернандеш не промахнулся — 2:3.



"Брайтон" сыграл гораздо лучше и треть матча просто доминировал над соперником. "Юнайтед" каким-то чудом вырвал победу, и это ощущается как вселенская несправедливость.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче