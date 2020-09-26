Лэмпард готов разменять Жоржиньо на Райса

Деклан Райс Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хотел бы совершить еще одно приобретение в остатке трансферного окна и даже готов принести в жертву полузащитника Жоржиньо.

На днях "синие" оформили переход голкипера Эдуара Менди из "Ренна", однако трансферное окно будет открыто еще две недели, и в эти две недели Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма".

Фрэнк является большим поклонником таланта Райса и считает, что Деклан мог бы пригодиться "Челси" не только как опорник, но и как центральный защитник.

На "Стэмфорд Бридж" понимают, что только внушительное предложение заставит "Вест Хэм" отпустить своего, пожалуй, лучшего игрока, и чтобы потянуть эту покупку, Лэмпарду придется расстаться с кем-нибудь из первой команды.

Как утверждает Daily Mirror, желание заполучить Райса может подтолкнуть "Челси" к продаже Жоржиньо, которым интересуется "Арсенал" в качестве альтернативы Томасу Партею из "Атлетико" и Уссему Ауару из "Лиона".

На своей пресс-конференции в пятницу Лэмпард не стал исключать продажу Жоржиньо, заявив, что его клуб "открыт к различным вариантам".

"Ситуация каждого игрока всегда будет рассматриваться отдельно. Любое решение должно устраивать меня, игрока и клуб. Поэтому да, у нас большой состав, но в данный момент все эти игроки остаются нашими, и время покажет", — сообщил Лэмпард.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Жоржиньо, Лэмпард, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 16:00

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  1. kos9k 26.09.2020 16:47 # kos9k
    Продать "лучшего реджисту" вселенной? Мухтар еблан?

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  2. chelsiukpro 26.09.2020 16:27 # chelsiukpro
    Лемпс даже и недумай такой куинёй занематся....

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  3. highneken 26.09.2020 16:22 # highneken
    Если Жоржиньо ему не нужен почему он использует его в опорке вместо канте ? Вместо когда то лучшего опорника чемпионата. Какого хера он продолжает эту дичь сарри с позицией Конте . Не понимааааю

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  4. alexomck 26.09.2020 16:14 # alexomck
    готов, только жоржинхо никому не нужен:)

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  5. geniusss 26.09.2020 16:04 # geniusss
    Жоржинья хоть и гондон,но не тупой, навряд-ли уйдёт в эту парашу!

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