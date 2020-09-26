Лэмпард готов разменять Жоржиньо на Райса

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хотел бы совершить еще одно приобретение в остатке трансферного окна и даже готов принести в жертву полузащитника Жоржиньо.

На днях "синие" оформили переход голкипера Эдуара Менди из "Ренна", однако трансферное окно будет открыто еще две недели, и в эти две недели Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма".



Фрэнк является большим поклонником таланта Райса и считает, что Деклан мог бы пригодиться "Челси" не только как опорник, но и как центральный защитник.



На "Стэмфорд Бридж" понимают, что только внушительное предложение заставит "Вест Хэм" отпустить своего, пожалуй, лучшего игрока, и чтобы потянуть эту покупку, Лэмпарду придется расстаться с кем-нибудь из первой команды.



Как утверждает Daily Mirror, желание заполучить Райса может подтолкнуть "Челси" к продаже Жоржиньо, которым интересуется "Арсенал" в качестве альтернативы Томасу Партею из "Атлетико" и Уссему Ауару из "Лиона".



На своей пресс-конференции в пятницу Лэмпард не стал исключать продажу Жоржиньо, заявив, что его клуб "открыт к различным вариантам".



"Ситуация каждого игрока всегда будет рассматриваться отдельно. Любое решение должно устраивать меня, игрока и клуб. Поэтому да, у нас большой состав, но в данный момент все эти игроки остаются нашими, и время покажет", — сообщил Лэмпард.