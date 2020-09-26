Лэмпти пока не выбрал между сборными Англии и Ганы

Правый защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти признался, что пока не решил, с какой их сборных — Англии или Ганы — связать свою международную карьеру.

Ранее в сентябре Лэмпти дебютировал за молодежную сборную Англии U-21, прежде поиграв за "трех львов" на различных юношеских уровнях.



Однако благодаря своим родителям Тарик имеет право представлять сборную Ганы, и Федерация футбола этой африканской страны уже публично обозначила свой интерес к 19-летнему защитнику.



В сборной Англии Лэмпти пришлось бы конкурировать с Трентом Александер-Арнольдом, Аароном Ван-Биссакой, Рисом Джеймсом и Кайлом Уолкером, тогда как ганцы манят Тарика возможностью сразу начать играть на международном уровне. Как бы то ни было, один из лучших игроком "Брайтона" на старте нового сезона не спешит с решением.



"Нет, я пока не решил. Я все еще молод, я просто предвкушаю следующий матч — против "Манчестер Юнайтед" — и хочу продолжать играть как можно лучше".



"Что будем дальше, мы еще посмотрим".



"Будет ли высокая конкуренция в сборной Англии на моей позиции определяющим фактором? Нет".



"В данный момент я сосредоточен на "Брайтоне" и на том, чтобы играть как можно больше матчей. Я хочу продолжать тренироваться как можно упорнее, продолжать хорошо играть и продолжать демонстрировать стабильный уровень".



"В конце концов для моего развития важнее всего упорнее работать и больше матчей играть. Что касается выбора сборной, то время покажет", — сообщил Лэмпти The Sun.