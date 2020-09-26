Президент "Лиона" заявил, что "Арсенал" далек от покупки Ауара

Уссем Ауар Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что "Арсенал" далек от согласования стоимости полузащитника Уссема Ауара.

Сегодня утром стало известно, что "Арсенал" сделал предложение в 32 миллиона фунтов о покупке Ауара, а некоторые таблоиды и вовсе утверждают, что "канониры" уже договорились с самим Уссемом.

Однако Оляс уверяет, что 22-летний Ауар сосредоточен на выступлении за "Лион", а предложение "Арсенала" и близко не соответствует ожиданиям французского клуба.

"Очень немногие игроки покинут наш клуб. Что касается Уссема, то "Арсенал" слишком далек от его стоимости. Мы рассчитываем, что он сыграет отличный матч против "Лорьяна" в воскресенье и выведет "Лион" в Лигу Чемпионов на будущий год", — написал Оляс в твиттере.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 13:00

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  1. vyrentz 26.09.2020 13:19 # vyrentz
    Шо за Оляссс

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  2. chelsea88 26.09.2020 13:15 # chelsea88
    Гейгуннеров спустили под шконарь

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  3. arsnwenger 26.09.2020 13:10 # arsnwenger
    ну явно 60 он не стоит но и не 32
    40 норм. / и ещё Пartey и все довольны.
    а члессуки будут сосать.

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  4. geniusss 26.09.2020 13:03 # geniusss
    Гегунерасты далёки от попадания в лч, чего уж там.

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