Президент "Лиона" заявил, что "Арсенал" далек от покупки Ауара

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что "Арсенал" далек от согласования стоимости полузащитника Уссема Ауара.

Сегодня утром стало известно, что "Арсенал" сделал предложение в 32 миллиона фунтов о покупке Ауара, а некоторые таблоиды и вовсе утверждают, что "канониры" уже договорились с самим Уссемом.



Однако Оляс уверяет, что 22-летний Ауар сосредоточен на выступлении за "Лион", а предложение "Арсенала" и близко не соответствует ожиданиям французского клуба.



"Очень немногие игроки покинут наш клуб. Что касается Уссема, то "Арсенал" слишком далек от его стоимости. Мы рассчитываем, что он сыграет отличный матч против "Лорьяна" в воскресенье и выведет "Лион" в Лигу Чемпионов на будущий год", — написал Оляс в твиттере.