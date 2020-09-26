Де Хеа считает, что его несправедливо лишили отраженного пенальти
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа считает, что его несправедливо лишили отраженного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Пэлас" со счетом 1:3, и решающий гол в этом матче был забит Уилфридом Захой с пенальти на 74-й минуте.
Заха подошел к 11-метровой отметке после того, как Де Хеа отразил удар Джордана Айю — Давид преждевременно покинул линию ворот, поэтому система VAR рекомендовала перебить пенальти.
По мнению Де Хеа, повторно исполнять пенальти должен был промахнувшийся игрок.
"Я в курсе, что было введено новое правило насчет пенальти, но отражать пенальти и раньше было сложно, даже если ты мог делать движение вперед".
"Если игрок промахивается, исполняя пенальти, то я не думаю, что команда может его поменять при повторном ударе. Так ты избавляешь от давления игрока, который бил и промахнулся в первый раз".
"Так ты даешь возможность исполнить пенальти кому-нибудь другому, кто не испытывает того же давления, что и первый бьющий".
"Но, эй, таково правило. Я просто нахожу его слегка несправедливым".
"Я просто слегка отклонился вперед. На мой взгляд, это был хороший сейв. Однако пришлось перебить, и я почти снова отразил удар", — сообщил Де Хеа Daily Mail.
26.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
Хоть скам и надо гандошить максимально такими решениями, но в целом и правда вратарям слишком усложняют жизнь.
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Отбивать пенальти будет ещё сложнее . Во что превращают футбол!?
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Давид де Хеа не смог отбить 18 последних пенальти в АПЛ. В последний раз ему удавалось отбить пенальти в октябре 2014 года в матче против «Эвертона».
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Правило реально убогое. У бьющего всегда преимущество было, теперь его еще больше: скоро станет модно играть на нервах вратарей всякими обманками, чтобы провоцировать их выйти за линию до удара.
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