Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа считает, что его несправедливо лишили отраженного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Пэлас" со счетом 1:3, и решающий гол в этом матче был забит Уилфридом Захой с пенальти на 74-й минуте.



Заха подошел к 11-метровой отметке после того, как Де Хеа отразил удар Джордана Айю — Давид преждевременно покинул линию ворот, поэтому система VAR рекомендовала перебить пенальти.



По мнению Де Хеа, повторно исполнять пенальти должен был промахнувшийся игрок.



"Я в курсе, что было введено новое правило насчет пенальти, но отражать пенальти и раньше было сложно, даже если ты мог делать движение вперед".



"Если игрок промахивается, исполняя пенальти, то я не думаю, что команда может его поменять при повторном ударе. Так ты избавляешь от давления игрока, который бил и промахнулся в первый раз".



"Так ты даешь возможность исполнить пенальти кому-нибудь другому, кто не испытывает того же давления, что и первый бьющий".



"Но, эй, таково правило. Я просто нахожу его слегка несправедливым".



"Я просто слегка отклонился вперед. На мой взгляд, это был хороший сейв. Однако пришлось перебить, и я почти снова отразил удар", — сообщил Де Хеа Daily Mail.



