Сульшер: "Вы проявляете неуважение к Ван де Беку"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал упреки в адрес его клуба насчет недостаточного усиления "неуважением" к полузащитнику Донни Ван де Беку.
Приглашенный из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек остается единственным приобретением для "Юнайтед" в это трансферное окно.
На фоне конкурентов активность "красных дьяволов" на трансферном рынке меркнет, однако Сульшеру кажется, что люди недооценивают его голландского новичка.
"Думаю, своими вопросами вы слегка проявляете неуважение к Донни, говоря про него как про единственного новичка, потому что он игрок топ-уровня, и он делает нашу команду сильнее. И мы, конечно, должны быть сосредоточены на себе".
"Различные клубы имеют право делать, что им захочется. Мы же упорно работаем над созданием конкурентоспособной команды. Когда и если у нас будут новости, мы сообщим вам об этом", — цитирует Сульшера The Guardian.
26.09.2020 11:00
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Значит трансферов не будет.
Кажетса мы стила забывать какой Едик Вудворд топарик.
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Да!очень помогло дырявой обороне трансфер ВДБека
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Фернандеша топарика купили, теперь Де Бека. Игру налаживать надо состав то огромный а не просто покупать. Дауны...
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Надеюсь он выкинет Погба с основного состава.
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