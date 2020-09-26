Сульшер: "Вы проявляете неуважение к Ван де Беку"

Донни Ван де Бек Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал упреки в адрес его клуба насчет недостаточного усиления "неуважением" к полузащитнику Донни Ван де Беку.

Приглашенный из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек остается единственным приобретением для "Юнайтед" в это трансферное окно.

На фоне конкурентов активность "красных дьяволов" на трансферном рынке меркнет, однако Сульшеру кажется, что люди недооценивают его голландского новичка.

"Думаю, своими вопросами вы слегка проявляете неуважение к Донни, говоря про него как про единственного новичка, потому что он игрок топ-уровня, и он делает нашу команду сильнее. И мы, конечно, должны быть сосредоточены на себе".

"Различные клубы имеют право делать, что им захочется. Мы же упорно работаем над созданием конкурентоспособной команды. Когда и если у нас будут новости, мы сообщим вам об этом", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. botan1k 26.09.2020 11:37 # botan1k
    Значит трансферов не будет.

    Кажетса мы стила забывать какой Едик Вудворд топарик.

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  2. vandersexxx 26.09.2020 11:32 # vandersexxx
    Да!очень помогло дырявой обороне трансфер ВДБека

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  3. chelsiukpro 26.09.2020 11:28 # chelsiukpro
    Фернандеша топарика купили, теперь Де Бека. Игру налаживать надо состав то огромный а не просто покупать. Дауны...

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  4. xah 26.09.2020 11:24 # xah
    Надеюсь он выкинет Погба с основного состава.

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