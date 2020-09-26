"Вест Хэм" больше не интересуется Фофана

"Вест Хэм" завершил интерес к защитнику "Сент-Этьена" Весле Фофана после отклоненного предложения в 33 миллиона фунтов.

Ранее в сентябре "Вест Хэм" сделал три предложения по Джеймсу Тарковски из "Бернли", а после трех отказов переключил свое внимание на Фофана.



"Молотобойцы" предложили за 19-летнего Весле 23 млн. фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, собираясь выплачивать всю сумму в течение шести лет.



"Сент-Этьен" такие условия не устроили, однако "Вест Хэм" не собирается участвовать в аукционе и теперь ищет другого игрока для усиления центра обороны, сообщает Sky Sports.



Интерес к Фофана, который сыграл 24 матча за "Сент-Этьен" в прошлом сезоне, также проявляет "Лестер", и французская пресса уверена, что Весле хочет покинуть Лигу 1.