Санчо считает Рэшфорда самым техничным игроком, с которым он выступал

Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве самого техничного игрока, с которым он когда-либо выступал вместе.

Если верить слухам, Санчо остается целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, и на следующей неделе "красные дьяволы" сделают свое первое и одновременно финальное предложение по Джейдону в размере 90 миллионов фунтов.

Для Санчо переход в "Юнайтед" привлекателен возможностью воссоединиться с некоторыми из своих партнеров по сборной Англии, причем Рэшфорда 20-летний вингер выделяет отдельно.

"Я бы назвал Неймара самым техничным игроком, он просто другой в этом отношении".

"Если говорить об игроках, с которыми мне довелось вместе играть, то это Маркус Рэшфорд".

"Когда я был в "Сити", самыми техничными был Кевин Де Брюйне и Давид Сильва. Из них двоих я бы выбрал, наверное, Сильву. Он просто диктует игру", — цитирует Санчо Daily Mail.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 26.09.2020 09:20 # alexomck
    ещё один Менди нарисовался. с Рэшем он в сборной играл? там, как минимум, не менее техничные ребята есть. про Сити вообще смешно.

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  2. jack-willsher 26.09.2020 08:24 # jack-willsher
    ройс, де брюйне, сильва, алли:
    - ну да да, пошли мы нахер

    п/с: рэшфорд самый тупой футболист в топ6 АПЛ

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