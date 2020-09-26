Санчо считает Рэшфорда самым техничным игроком, с которым он выступал

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве самого техничного игрока, с которым он когда-либо выступал вместе.

Если верить слухам, Санчо остается целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, и на следующей неделе "красные дьяволы" сделают свое первое и одновременно финальное предложение по Джейдону в размере 90 миллионов фунтов.



Для Санчо переход в "Юнайтед" привлекателен возможностью воссоединиться с некоторыми из своих партнеров по сборной Англии, причем Рэшфорда 20-летний вингер выделяет отдельно.



"Я бы назвал Неймара самым техничным игроком, он просто другой в этом отношении".



"Если говорить об игроках, с которыми мне довелось вместе играть, то это Маркус Рэшфорд".



"Когда я был в "Сити", самыми техничными был Кевин Де Брюйне и Давид Сильва. Из них двоих я бы выбрал, наверное, Сильву. Он просто диктует игру", — цитирует Санчо Daily Mail.