Санчо считает Рэшфорда самым техничным игроком, с которым он выступал
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве самого техничного игрока, с которым он когда-либо выступал вместе.
Если верить слухам, Санчо остается целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, и на следующей неделе "красные дьяволы" сделают свое первое и одновременно финальное предложение по Джейдону в размере 90 миллионов фунтов.
Для Санчо переход в "Юнайтед" привлекателен возможностью воссоединиться с некоторыми из своих партнеров по сборной Англии, причем Рэшфорда 20-летний вингер выделяет отдельно.
"Я бы назвал Неймара самым техничным игроком, он просто другой в этом отношении".
"Если говорить об игроках, с которыми мне довелось вместе играть, то это Маркус Рэшфорд".
"Когда я был в "Сити", самыми техничными был Кевин Де Брюйне и Давид Сильва. Из них двоих я бы выбрал, наверное, Сильву. Он просто диктует игру", — цитирует Санчо Daily Mail.
26.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
ещё один Менди нарисовался. с Рэшем он в сборной играл? там, как минимум, не менее техничные ребята есть. про Сити вообще смешно.
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ройс, де брюйне, сильва, алли:
- ну да да, пошли мы нахер
п/с: рэшфорд самый тупой футболист в топ6 АПЛ
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