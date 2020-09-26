Лэмпард рассказал, что теперь Чех работает с вратарями "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что привлек технического советника клуба Петра Чеха к тренировкам с вратарями.

Катастрофическая игры Кепы Аррисабалаги в прошлом сезоне заставила Лэмпарда пойти на кардинальные меры. Фрэнк убедил свой клуб потратить 22 миллиона фунтов на приглашение Эдуара Менди из "Ренна".



Также Лэмпард привлек 38-летнего Чеха, завершившего игровую карьеру в прошлом году, к работе на тренировочной базе в Кобхэме. Петр занимается с Кепой, Вилли Кабальеро, а теперь и с Менди.



"Петр столь многое способен нам дать в этом отношении. Естественно, его повседневная работа — это технический советник, и он замечательно справляется с этой ролью. Однако замечательно, что Петр находит возможность тренироваться с вратарями и делиться своим опытом. Он по-прежнему обладает мастерством. Думаю, он завершил карьеру довольно молодым".



"Он тренируется и поддерживает себя в форме, и я думаю, это вполне естественно, что он занимается с вратарями. Я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Это большой плюс для вратарей, да и самому Петру нравится это. Почему бы не вернуться и не передать свой опыт нашим вратарям?"



"В данный минуту нет прописанного правила, когда он делает это. Но мне это нравится. У нас дружная семья. Я почувствовал это, когда вернулся в клуб".



"У Петра есть своя работа, но время от времени он помогает нам с вратарями. Почему бы не привлечь того, кто долгое время был лучшим голкипером в мире, чтобы передать его знания другим?" — цитирует Лэмпарда The Guardian.