"Арсенал" предложил 32 млн. фунтов за Ауара

Уссем Ауар "Арсенал" предложил 35 миллионов евро (32 млн. фунтов) за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

"Арсенал" практически завершил комплектацию состава на сезон 2020/21 и в остатке трансферного окна лишь надеется приобрести полузащитника топ-уровня.

Известно, что "канониры" работают над трансфером Томаса Партея из "Атлетико", надеясь использовать Лукаса Торрейру в качестве разменной монеты, однако в первую очередь лондонский клуб решил сделать предложение по Ауару.

По информации ESPN, с высокой вероятностью "Лион" отклонит стартовое предложение "Арсенала", однако ожидается, что "канониры" вернутся с увеличенной суммой.

В отличие от "Атлетико", "Лион" готов торговаться по своей звезде — изначально клуб Лиги 1 хотел 60 млн. евро за Уссема, но сейчас готов довольствоваться 40-45 млн. евро в качестве компенсации.

При этом сам 22-летний француз заинтересован в переходе в "Арсенал", где бы он смог воссоединиться со своим другом и бывшим одноклубником Александром Лакасеттом.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 06:00

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  1. liverbro 26.09.2020 07:04 # liverbro
    Кого они держут за идиотов?

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  2. tigerpool 26.09.2020 07:03 # tigerpool
    Пошлют на хуй, также как и всех педерастов болелов этого гейклуба

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  3. andrew10 26.09.2020 06:48 # andrew10
    На 40 могут сторговаться.

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