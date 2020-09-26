"Арсенал" предложил 32 млн. фунтов за Ауара

"Арсенал" предложил 35 миллионов евро (32 млн. фунтов) за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

"Арсенал" практически завершил комплектацию состава на сезон 2020/21 и в остатке трансферного окна лишь надеется приобрести полузащитника топ-уровня.



Известно, что "канониры" работают над трансфером Томаса Партея из "Атлетико", надеясь использовать Лукаса Торрейру в качестве разменной монеты, однако в первую очередь лондонский клуб решил сделать предложение по Ауару.



По информации ESPN, с высокой вероятностью "Лион" отклонит стартовое предложение "Арсенала", однако ожидается, что "канониры" вернутся с увеличенной суммой.



В отличие от "Атлетико", "Лион" готов торговаться по своей звезде — изначально клуб Лиги 1 хотел 60 млн. евро за Уссема, но сейчас готов довольствоваться 40-45 млн. евро в качестве компенсации.



При этом сам 22-летний француз заинтересован в переходе в "Арсенал", где бы он смог воссоединиться со своим другом и бывшим одноклубником Александром Лакасеттом.