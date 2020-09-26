"Арсенал" предложил 32 млн. фунтов за Ауара
"Арсенал" предложил 35 миллионов евро (32 млн. фунтов) за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.
"Арсенал" практически завершил комплектацию состава на сезон 2020/21 и в остатке трансферного окна лишь надеется приобрести полузащитника топ-уровня.
Известно, что "канониры" работают над трансфером Томаса Партея из "Атлетико", надеясь использовать Лукаса Торрейру в качестве разменной монеты, однако в первую очередь лондонский клуб решил сделать предложение по Ауару.
По информации ESPN, с высокой вероятностью "Лион" отклонит стартовое предложение "Арсенала", однако ожидается, что "канониры" вернутся с увеличенной суммой.
В отличие от "Атлетико", "Лион" готов торговаться по своей звезде — изначально клуб Лиги 1 хотел 60 млн. евро за Уссема, но сейчас готов довольствоваться 40-45 млн. евро в качестве компенсации.
При этом сам 22-летний француз заинтересован в переходе в "Арсенал", где бы он смог воссоединиться со своим другом и бывшим одноклубником Александром Лакасеттом.
26.09.2020 06:00
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Кого они держут за идиотов?
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Пошлют на хуй, также как и всех педерастов болелов этого гейклуба
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На 40 могут сторговаться.
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