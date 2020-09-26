3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 26 сентября, четырьмя поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" сыграл довольно неплохо против "Челси" в первом туре, но очков не набрал. А вот против "Ньюкасла" у "чаек" получились и игра, и результат. "Манчестер Юнайтед" отправляется на этот выезд под давлением из-за домашнего поражения от "Кристал Пэлас" — еще одна осечка, и пойдут разговоры о том, что "красные дьяволы" провалили старт сезона. "Юнайтед" выиграл этот матч в июне со счетом 0:3, хотя до этого потерпел три поражения подряд на поле "Брайтона" в рамках высшего дивизиона.



Участие восходящей звезды "Брайтона" Тарика Лэмпти в этом матче под вопросом из-за повреждения, полученного против "Ньюкасла". Ив Биссума продолжает отбывать дисквалификацию.



Единственными потерями "Юнайтед" остаются защитники Аксель Туанзебе и Фил Джонс.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



На "Селхерст Парк" столкнулся команды, которые пока идут по сезону со 100-процентными показателями, — по две победы и россыпь забитых голов на каждую. Однако статистика на стороне "Эвертона", который не проигрывает "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата уже 11 матчей кряду, а в шести из них "ириски" даже не пропускали.



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке залечил свою стопу, оставив в лазарете Гари Кэхилла, Джеймса Томкинса, Патрика Ван Анхольта и Натана Фергюсона.



Полузащитник Фабиан Дельф сыграл за "Эвертон" в Кубке Лиги, но к Премьер-Лиге еще не готов. Мейсон Холгейт и Джаррен Брэтуайт по-прежнему вне игры.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



На старте сезона "Вест Бромвич" пока выглядит самой слабой командой дивизиона и имеет худшую разницу мячей из тех, кто очков пока не набрал. Это является отличной возможностью для "Челси" реабилитироваться за домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд. "Дрозды" проиграли 18 из 24 встреч с "синими" в рамках Премьер-Лиги — больше, чем с какой-либо другой командой.



"Вест Бромвич" будет лишен дисквалифицированного Кирана Гиббса. Конор Галлахер не сыграет из-за условий своей аренды. Бранислав Иванович к дебюту пока не готов.



Дебютировать за "Челси" в Премьер-Лиге готовы Тиаго Силва и Бен Чилуэлл, а вот Эдуару Менди нужны тренировки. Андреас Кристенсен отбывает дисквалификацию. Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич травмированы.



БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" и "Саутгемптон" все еще находятся в поисках своих первых очков в этом сезоне, причем "святые" уже успели сыграть два матча против одного у "бордовых". "Бернли" не знает поражений уже в семи встречах с "Саутгемптоном" в рамках Премьер-Лиги, выиграв четыре из них.



Дебютировать за "Бернли" надеется приглашенный из "Брайтона" Дейл Стивенс. Джеймс Тарковски и Робби Брэйди под вопросом. Эшли Барнс, Йохан Берг Гудмундссон, Джек Корк и Бен Ми команде не помогут.



Вингер "Саутгемптон" Натан Редмонд все еще отсутствует с травмой лодыжки.