Жезус присоединился к Агуэро в лазарете "Сити"

Нападающий Габриэль Жезус угодил в лазарет "Манчестер Сити" и теперь вернется уже после международного перерыва в октябре.

Эту травму, характер которой пока неясен, Жезус получил в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник.



Как гласит официальное заявление Федерации футбола Бразилии, Габриэль был вычеркнул из числа игроков, которые приглашаются в национальную команду на матчи против Боливии и Перу 9 и 13 октября.



Таким образом, 23-летний Жезус пропустит три оставшихся до международного перерыва матча "Сити" — против "Лестера" и "Лидса" в Премьер-Лиге, а также против "Бернли" в Кубке Лиги.



Это будет тяжелая потеря для "горожан", которые с июня и так лишены Серхио Агуэро, причем травма колена рискует оставить аргентинского нападающего вне игры еще на два месяца.