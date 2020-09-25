"Сити" вступил в переговоры по Рубену Диашу
"Манчестер Сити" вступил в переговоры о покупке центрального защитника "Бенфики" Рубена Диаша.
Несмотря на приобретение Натана Аке у "Борнмута" ранее в это трансферное окно, "Сити" продолжает искать еще одного игрока в центр обороны.
С переходом в "Сити" связывали многих защитников, однако Daily Mail и BBC утверждают, что теперь "горожане", разочарованные высокой ценой за Калиду Кулибали из "Наполи" и Жюля Кунде из "Севильи", обратили свой взор на Диаша.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Диаша, у которого в Лиссабоне есть контракт до 2024 года.
Трансфер 23-летнего игрока сборной Португалии оценивается в 50 миллионов фунтов. Это все равно меньше, чем Кулибали или Кунде, вдобавок "горожане" могут попытаться включить в сделку Николаса Отаменди.
Правды ради, ESPN утверждает, что "Севилья" ожидает получить улучшенное предложение от "Сити" по Кунде, ранее отказавшись от 50 млн. фунтов.
25.09.2020 22:00
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