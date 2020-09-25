"Сити" вступил в переговоры по Рубену Диашу

Рубен Диаш "Манчестер Сити" вступил в переговоры о покупке центрального защитника "Бенфики" Рубена Диаша.

Несмотря на приобретение Натана Аке у "Борнмута" ранее в это трансферное окно, "Сити" продолжает искать еще одного игрока в центр обороны.

С переходом в "Сити" связывали многих защитников, однако Daily Mail и BBC утверждают, что теперь "горожане", разочарованные высокой ценой за Калиду Кулибали из "Наполи" и Жюля Кунде из "Севильи", обратили свой взор на Диаша.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Диаша, у которого в Лиссабоне есть контракт до 2024 года.

Трансфер 23-летнего игрока сборной Португалии оценивается в 50 миллионов фунтов. Это все равно меньше, чем Кулибали или Кунде, вдобавок "горожане" могут попытаться включить в сделку Николаса Отаменди.

Правды ради, ESPN утверждает, что "Севилья" ожидает получить улучшенное предложение от "Сити" по Кунде, ранее отказавшись от 50 млн. фунтов.


Метки Бенфика, Диаш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 22:00

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