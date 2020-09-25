Менди: "Я с детства за "Челси"

Новичок "Челси" Эдуар Менди признался, что с детства поддерживает лондонский клуб.

Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Эдуару предстоит конкурировать с самым дорогим голкипером мира в лице Кепы Аррисабалаги.



28-летний сенегалец готов к этому вызову и жаждет преуспеть в клубе, к которому он давно испытывает особые чувства.



"Я хочу адаптироваться к этой лиге, продолжить свое развитие, которое я стабильно демонстрирую уже несколько лет, а также побеждать. В клубе вроде "Челси" ты обязан побеждать".



"Я являюсь болельщиком "Челси" с детства. Я обожаю этот клуб. Когда мне было 12 лет, я со своим бывшим клубом ездил к "Брайтону". Мы побывали на матче, и я подумал, что английский футбол — это удивительно".



"Мы посетили магазин, и там я увидел футболку "Челси". Это было около 2003 года, тренером был Раньери, и я купил эту футболку. Так что этот клуб мне всегда нравился", — сообщил Менди официальному веб-сайту "Челси".