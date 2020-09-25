Менди: "Я с детства за "Челси"

Эдуар Менди Новичок "Челси" Эдуар Менди признался, что с детства поддерживает лондонский клуб.

Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Эдуару предстоит конкурировать с самым дорогим голкипером мира в лице Кепы Аррисабалаги.

28-летний сенегалец готов к этому вызову и жаждет преуспеть в клубе, к которому он давно испытывает особые чувства.

"Я хочу адаптироваться к этой лиге, продолжить свое развитие, которое я стабильно демонстрирую уже несколько лет, а также побеждать. В клубе вроде "Челси" ты обязан побеждать".

"Я являюсь болельщиком "Челси" с детства. Я обожаю этот клуб. Когда мне было 12 лет, я со своим бывшим клубом ездил к "Брайтону". Мы побывали на матче, и я подумал, что английский футбол — это удивительно".

"Мы посетили магазин, и там я увидел футболку "Челси". Это было около 2003 года, тренером был Раньери, и я купил эту футболку. Так что этот клуб мне всегда нравился", — сообщил Менди официальному веб-сайту "Челси".


Метки Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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  1. ssa 25.09.2020 21:40 # ssa
    ТОПарь...
    Буду рад ошибиться

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  2. chelsea88 25.09.2020 21:33 # chelsea88
    Днище...
    Буду рад ошибиться.

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  3. jirrort 25.09.2020 21:19 # jirrort
    Топарь

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  4. sunsstorm 25.09.2020 21:17 # sunsstorm
    Ну Менди давай жги

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  5. vyrentz 25.09.2020 21:10 # vyrentz
    Конечно, как может быть по-другому.

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  6. thegodfather 25.09.2020 21:06 # thegodfather
    Еееееебой

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