"Лестер" предложил более 30 млн. фунтов за Тарковски

"Лестер" вступил в борьбу за Джеймса Тарковски, предложив за защитника "Бернли" свыше 30 миллионов фунтов.

На старте нового сезона "Лестер" испытывает серьезные кадровые проблемы в центре обороны, из-за чего на этой позиции был вынужден действовать Уилфрид Ндиди.



Однако в матче Кубка Лиги против "Арсенала" на текущей неделе нигерийский опорник получил травму приводящей мышцы бедра, и сегодня "лисы" подтвердили, что их ведущий игрок ложится на операцию, восстановление после которой займет три месяца.



Потеря Ндиди заставила "Лестер" активизироваться на трансферном рынке. Продолжая переговоры по Весле Фофана из "Сент-Этьена", клуб с "Кинг Пауэр" также сделал предложение по Тарковски, сообщает The Guardian.



Ранее в сентябре заполучить Джеймса также пытался "Вест Хэм", однако все три предложения лондонского клуба были отклонены — "Бернли" оценил свою звезду в 50 млн. фунтов.