Торрейра рвется в "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра жаждет перейти в "Атлетико", однако два клуба пока не могут прийти к общему знаменателю из-за полузащитника Томаса Партея.

"Арсенал" не собирается стоять на пути у Торрейры, которого "Атлетико" хочет взять в аренду до конца сезона 2020/21 с последующим выкупом.



В данный момент "канониры" пытаются использовать интерес "Атлетико" к Лукасу, чтобы заполучить Партея, который наряду с Уссемом Ауром из "Лиона" является целью для лондонского клуба на остаток трансферного окна.



Однако "Атлетико" предпочел бы продать Эктора Эрреру, Тома Лемара или Марио Эрмосио, тогда как Партей занимает важное место в планах главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.



"Атлетико" продолжает твердить, что Партей уйдет только за в 45 миллионов фунтов, прописанные в контракте Томаса в качестве отступных, и это задерживает сделку по Торрейре, сообщает ESPN.



"Атлетико" вообще хотел бы обсуждать трансферы Партея и Торрейры раздельно, но "Арсенал" не хочет терять рычаг влияния на коллег из Мадрида.