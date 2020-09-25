Артета: "Тиаго — отличное приобретение для "Ливерпуля"
Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свое восхищение полузащитником "Ливерпуля" Тиаго Алькантарой.
Полученная Джорджаном Хендерсоном травма бедра и эффектное появление Алькантары на замену против "Челси" не оставляют сомнений, что именно Тиаго и сыграет на месте капитана "красных" против "Арсенала" в понедельник вечером.
Артета, чей клуб как раз находится в поисках классного полузащитника, считает, что Тиаго определенно усилил команду Юргена Клоппа.
"Да, думаю, "Ливерпуль" совершил отличное приобретение в его лиц. У него невероятный характер, огромный талант и очень особенные, замечательные качества для игры в полузащите".
"Интересовался ли им "Арсенал"? Мы не обсуждаем свою активность на трансферном рынке, но он мне нравится со времен, когда я сам был в "Барселоне", — цитирует Артету Goal.
25.09.2020 18:00
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