Артета: "Тиаго — отличное приобретение для "Ливерпуля"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свое восхищение полузащитником "Ливерпуля" Тиаго Алькантарой.

Полученная Джорджаном Хендерсоном травма бедра и эффектное появление Алькантары на замену против "Челси" не оставляют сомнений, что именно Тиаго и сыграет на месте капитана "красных" против "Арсенала" в понедельник вечером.



Артета, чей клуб как раз находится в поисках классного полузащитника, считает, что Тиаго определенно усилил команду Юргена Клоппа.



"Да, думаю, "Ливерпуль" совершил отличное приобретение в его лиц. У него невероятный характер, огромный талант и очень особенные, замечательные качества для игры в полузащите".



"Интересовался ли им "Арсенал"? Мы не обсуждаем свою активность на трансферном рынке, но он мне нравится со времен, когда я сам был в "Барселоне", — цитирует Артету Goal.