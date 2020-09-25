Кепа продолжит защищать ворота "Челси"

Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага сохранит место в воротах "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу.

В прошлый уикенд Кепа отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", чем похоронил надежды своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения (0:2).

Спустя несколько дней "Челси" завершил приобретение Эдуара Менди из "Ренна", и ожидалось, что сенегальский голкипер сразу же начнет играть за "синих".

Однако сегодня главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поведал, что сенегалец еще не готов, и Daily Mail утверждает, что ворота команды снова будет защищать Кепа.

"Менди не выйдет в стартовом составе завтра. Это была длинная неделя для него, и он толком не тренировался. Мы побережем его и не будем сразу выпускать в старте на матч", — сообщил Лэмпард.


Метки Аррисабалага, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 17:00

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  1. bushido 25.09.2020 17:05 # bushido
    Норм, помнится торреца тогда сразу выпустили против Ливера и доломали пацана психологически

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