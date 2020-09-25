Джордан Хендерсон не сыграет с "Арсеналом"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в понедельник вечером.

В прошлый уикенд, когда "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Челси", Хендерсон был заменен уже в перерыве, и та замена была вынужденной.



Джордан не успевает восстановиться после травмы бедра к понедельнику, что очевидным образом наводит главного тренера "красных" Юргена Клоппа на мысли выпустить Тиаго Алькантару вместо 30-летнего англичанина.



"Мы еще посмотрим (выйдет ли Тиаго). У нас еще есть несколько тренировок, некоторые парни должны восстановиться после вчерашнего матча, поэтому мы еще посмотрим, каким составом сыграем против "Арсенала".



"У меня есть идеи, но зачем принимать решение сегодня, когда у нас есть время до понедельника? Но мы определенно держим вариант с Тиаго в уме".



"Хендо пока не готов. Для нас всегда было ясно, что это матч — слишком рано для него", — цитирует Клоппа Sky Sports.