Сульшер даст шанс Байи закрепиться в стартовом составе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что защитник Эрик Байи получит шанс стать игроком стартового состава.

В начале сезона связка Харри Магуайра и Виктора Линделефа продолжает вызывать нарекания. К счастью для Сульшера, теперь у него появился вариант с Байи, который сыграл лишь 11 матчей в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



26-летний ивуариец решил свои проблемы со здоровьем и посреди недели сыграл в паре с Магуайром против "Лутона" в Кубке Лиги. Сульшер планирует активно использовать Эрика и дальше.



"Прошлую неделю не назовешь замечательной, мы пропустили нелепые голы (против "Кристал Пэлас")".



"Эрик снова в порядке, и это большой, большой плюс. Мы хотим видеть, как он будет развиваться и играть матчи. Мы ждали, пока он наберет форму и сможет играть более регулярно", — цитирует Сульшера ESPN.