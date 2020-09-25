Сульшер даст шанс Байи закрепиться в стартовом составе

Эрик Байи Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что защитник Эрик Байи получит шанс стать игроком стартового состава.

В начале сезона связка Харри Магуайра и Виктора Линделефа продолжает вызывать нарекания. К счастью для Сульшера, теперь у него появился вариант с Байи, который сыграл лишь 11 матчей в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.

26-летний ивуариец решил свои проблемы со здоровьем и посреди недели сыграл в паре с Магуайром против "Лутона" в Кубке Лиги. Сульшер планирует активно использовать Эрика и дальше.

"Прошлую неделю не назовешь замечательной, мы пропустили нелепые голы (против "Кристал Пэлас")".

"Эрик снова в порядке, и это большой, большой плюс. Мы хотим видеть, как он будет развиваться и играть матчи. Мы ждали, пока он наберет форму и сможет играть более регулярно", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 15:00

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  1. empry 25.09.2020 15:12 # empry
    Один из самых недооцененных защитников в составе МЮ за последние годы. Когда в форме, то выступает абсолютно не хуже Магуайра.

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  2. rashford39 25.09.2020 15:06 # rashford39
    Стеклянный игрок, но когда в форме то бистяра

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  3. udaff 25.09.2020 15:04 # udaff
    Когда он только перешёл в МЮ, очень солидно смотрелся. Травмы слишком его преследуют. После каждой новой травмы, когда он выходит играть, то играет хуже и хуже...

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