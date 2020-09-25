Сульшер даст шанс Байи закрепиться в стартовом составе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что защитник Эрик Байи получит шанс стать игроком стартового состава.
В начале сезона связка Харри Магуайра и Виктора Линделефа продолжает вызывать нарекания. К счастью для Сульшера, теперь у него появился вариант с Байи, который сыграл лишь 11 матчей в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.
26-летний ивуариец решил свои проблемы со здоровьем и посреди недели сыграл в паре с Магуайром против "Лутона" в Кубке Лиги. Сульшер планирует активно использовать Эрика и дальше.
"Прошлую неделю не назовешь замечательной, мы пропустили нелепые голы (против "Кристал Пэлас")".
"Эрик снова в порядке, и это большой, большой плюс. Мы хотим видеть, как он будет развиваться и играть матчи. Мы ждали, пока он наберет форму и сможет играть более регулярно", — цитирует Сульшера ESPN.
25.09.2020 15:00
Просмотров: 339
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Один из самых недооцененных защитников в составе МЮ за последние годы. Когда в форме, то выступает абсолютно не хуже Магуайра.
(ответить)
Стеклянный игрок, но когда в форме то бистяра
(ответить)
Когда он только перешёл в МЮ, очень солидно смотрелся. Травмы слишком его преследуют. После каждой новой травмы, когда он выходит играть, то играет хуже и хуже...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий