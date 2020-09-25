"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Лиги, не играя с "Лейтон Ориент"

Как и ожидалось, "Тоттенхэм" получил пропуск в 4-й раунд Кубка Лиги, не играя свой матч 3-го раунда против "Лейтон Ориент".

Напомним, "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Лейтон Ориент" в минувший вторник, однако оплаченное "шпорами" тестирование выявило вспышку коронавируса в команде четвертого английского дивизиона. В результате матч был отложен.



Жесткое расписание не позволяет Футбольной Лиге поставить этот матч на другую дату, поэтому "Лейтон Ориент" было присуждено техническое поражение.



Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо выходят в 4-й раунд и уже на следующей неделе примут на своем поле "Челси", который в свою очередь парой дней ранее разгромил "Барнсли" (6:0).



Добавим, также Футбольная Лига отложила субботний матч "Лейтон Ориент" против "Уолсолла" в Лиге Два.