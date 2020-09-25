Клопп готов и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что Фабиньо может задержаться на позиции центрального защитника.

В минувший уикенд "Ливерпуль" одержал победу 0:2 над "Челси", располагая всего одним номинальным центральным защитником в лице Виргила Ван Дейка, партнером которого выступил как раз Фабиньо.



Перевод Фабиньо в центр обороны стал вынужденной мерой, потому что Деян Ловрен клуб покинул, а Джо Гомес и Жоэль Матип в данный момент травмированы.



К счастью, Клопп может и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника, потому что заменить бразильца в центре поля готов новичок Тиаго Алькантара.



"Может ли Фабиньо превратиться в центрального защитника на постоянной основе? Я лишь знаю, что нам нужны центральные защитники, когда мы играем в футбол, и очевидно, что Фабиньо может очень хорошо играть на этой позиции. Он в форме, он получает минуты, и это хорошо для него".



"Джо Гомес должен вернуться к тренировкам завтра, и тогда, надеюсь, ситуация будет выглядеть слегка иначе. Однако Фабиньо очень хорош, и если он будет играть, как против "Челси", он на 100 процентов сможет быть центральным защитником".



"Он сможет остаться в обороне, если кто-нибудь другой будет играть в качестве 6-го номера", — цитирует Клоппа Daily Mirror.