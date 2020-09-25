Клопп готов и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что Фабиньо может задержаться на позиции центрального защитника.
В минувший уикенд "Ливерпуль" одержал победу 0:2 над "Челси", располагая всего одним номинальным центральным защитником в лице Виргила Ван Дейка, партнером которого выступил как раз Фабиньо.
Перевод Фабиньо в центр обороны стал вынужденной мерой, потому что Деян Ловрен клуб покинул, а Джо Гомес и Жоэль Матип в данный момент травмированы.
К счастью, Клопп может и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника, потому что заменить бразильца в центре поля готов новичок Тиаго Алькантара.
"Может ли Фабиньо превратиться в центрального защитника на постоянной основе? Я лишь знаю, что нам нужны центральные защитники, когда мы играем в футбол, и очевидно, что Фабиньо может очень хорошо играть на этой позиции. Он в форме, он получает минуты, и это хорошо для него".
"Джо Гомес должен вернуться к тренировкам завтра, и тогда, надеюсь, ситуация будет выглядеть слегка иначе. Однако Фабиньо очень хорош, и если он будет играть, как против "Челси", он на 100 процентов сможет быть центральным защитником".
"Он сможет остаться в обороне, если кто-нибудь другой будет играть в качестве 6-го номера", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.09.2020 13:00
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Последние комментарии:
Бедный фабиньо
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Фабиньо хорош, но в той мере, как Джо Гомез.
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Не надо, не каждый же тур против Челси играть
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Дырявая хуета.
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а может ещё и Кулибали нарисуется
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Все равно пздц рискованно, но тут ясен херец что денег тупо нет.
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