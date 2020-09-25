Клопп готов и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника

Фабиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что Фабиньо может задержаться на позиции центрального защитника.

В минувший уикенд "Ливерпуль" одержал победу 0:2 над "Челси", располагая всего одним номинальным центральным защитником в лице Виргила Ван Дейка, партнером которого выступил как раз Фабиньо.

Перевод Фабиньо в центр обороны стал вынужденной мерой, потому что Деян Ловрен клуб покинул, а Джо Гомес и Жоэль Матип в данный момент травмированы.

К счастью, Клопп может и дальше использовать Фабиньо в качестве защитника, потому что заменить бразильца в центре поля готов новичок Тиаго Алькантара.

"Может ли Фабиньо превратиться в центрального защитника на постоянной основе? Я лишь знаю, что нам нужны центральные защитники, когда мы играем в футбол, и очевидно, что Фабиньо может очень хорошо играть на этой позиции. Он в форме, он получает минуты, и это хорошо для него".

"Джо Гомес должен вернуться к тренировкам завтра, и тогда, надеюсь, ситуация будет выглядеть слегка иначе. Однако Фабиньо очень хорош, и если он будет играть, как против "Челси", он на 100 процентов сможет быть центральным защитником".

"Он сможет остаться в обороне, если кто-нибудь другой будет играть в качестве 6-го номера", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 25.09.2020 13:55 # chr1s8rown
    Бедный фабиньо

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  2. largo-winch 25.09.2020 13:41 # largo-winch
    Фабиньо хорош, но в той мере, как Джо Гомез.

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  3. shakur 25.09.2020 13:36 # shakur
    Не надо, не каждый же тур против Челси играть

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  4. gameboy 25.09.2020 13:34 # gameboy
    Дырявая хуета.

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  5. ko1obok 25.09.2020 13:31 # ko1obok
    а может ещё и Кулибали нарисуется

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  6. gerrard08 25.09.2020 13:27 # gerrard08
    Все равно пздц рискованно, но тут ясен херец что денег тупо нет.

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