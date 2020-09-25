Гвардиола посетовал, что у него остались только 13 игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что в его распоряжении есть только 13 здоровых футболистов.

Несмотря на то, что сезон для "Сити" начался менее недели назад, вице-чемпионы Премьер-Лиги уже испытывают серьезные кадровые проблемы.



Накануне "горожане" резервным составом одержали победу 2:1 над "Борнмутом" в Кубке Лиги, а 17-летний нападающий Лиам Делап, сын экс-полузащитника "Стоука" Рори Делапа, отметил свой дебют забитым голом.



На эти изменения в составе Гвардиола пошел не от хорошей жизни, что может оказаться на руку молодежи вроде Делапа.



"Ну, прямо сейчас наша ситуация такова, что в первой команде у нас доступны только 13 игроков. Мы нуждаемся в игрокам академии — и не только для тренировок. Они могут участвовать в матчах".



"Учитывая наши проблемы впереди, Лиам, конечно, останется с нами. Мы еще посмотрим, будем ли мы нуждаться в нем. Однако мы не можем забывать, что ему только 17. В свое время я говорил то же самое про Фила Фодена. Ему нужно многое улучшить, ему нужно время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.