Гвардиола посетовал, что у него остались только 13 игроков

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что в его распоряжении есть только 13 здоровых футболистов.

Несмотря на то, что сезон для "Сити" начался менее недели назад, вице-чемпионы Премьер-Лиги уже испытывают серьезные кадровые проблемы.

Накануне "горожане" резервным составом одержали победу 2:1 над "Борнмутом" в Кубке Лиги, а 17-летний нападающий Лиам Делап, сын экс-полузащитника "Стоука" Рори Делапа, отметил свой дебют забитым голом.

На эти изменения в составе Гвардиола пошел не от хорошей жизни, что может оказаться на руку молодежи вроде Делапа.

"Ну, прямо сейчас наша ситуация такова, что в первой команде у нас доступны только 13 игроков. Мы нуждаемся в игрокам академии — и не только для тренировок. Они могут участвовать в матчах".

"Учитывая наши проблемы впереди, Лиам, конечно, останется с нами. Мы еще посмотрим, будем ли мы нуждаться в нем. Однако мы не можем забывать, что ему только 17. В свое время я говорил то же самое про Фила Фодена. Ему нужно многое улучшить, ему нужно время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 12:00

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  1. mancityman 25.09.2020 12:27 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. vyrentz 25.09.2020 12:13 # vyrentz
    Бедолага, пожалейте его.

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  3. thegodfather 25.09.2020 12:07 # thegodfather
    500 лямов этому господину.

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  4. chr1s8rown 25.09.2020 12:05 # chr1s8rown
    Шарлатан хочет еще 200 лямов потратит просто

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  5. gerrard08 25.09.2020 12:05 # gerrard08
    опять клянчит у папиков дорогие игрушки.

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